تطورات مستقبل إمام عاشور مع الأهلي.. وطلب لحسم مصيره | خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن طلب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي، خلال الفترة المقبلة، من أجل مناقشة موقفه داخل الفريق ومعرفة أسباب ابتعاده عن الحسابات الفنية للمدرب المغربي الحسين عموتة بخلاف تلقيه عروض شفهية من الدوري السعودي مؤخراً.

تطورات مستقبل إمام عاشور مع الأهلي



وأوضح المصدر أن إمام عاشور يرغب في الوقوف على أسباب خروجه من حسابات الجهاز الفني، والاستفسار عن موقفه خلال المرحلة المقبلة، في ظل رغبته في استعادة مكانه داخل تشكيل الفريق والعودة للمشاركة بصورة منتظمة.



وأضاف أن لاعب الأهلي يضع العودة إلى الحسابات الفنية للفريق على رأس أولوياته، ويسعى للوصول إلى تفاهم بشأن مستقبله داخل القلعة الحمراء، بعيدًا عن العروض الشفهية التي وصلته مؤخرًا من بعض الأطراف خاصة من ناديي اتحاد جدة ونيوم السعودي للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

وأشار المصدر إلى أن إمام عاشور لا يرغب في اتخاذ أي خطوة تتعلق بمستقبله قبل معرفة موقف إدارة الأهلي بشكل واضح، خاصة أنه يفضل الاستمرار مع الفريق واستعادة دوره الفني، بدلًا من التفكير في الرحيل خلال فترة الانتقالات المقبلة.



ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة تطورات بشأن موقف اللاعب، في ضوء الجلسة المرتقبة مع سيد عبد الحفيظ، وما ستسفر عنه من توضيحات بشأن مستقبله داخل الفريق.