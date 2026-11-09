قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمويل أوروبي وألماني بـ 108 ملايين يورو لدعم تخزين الطاقة بالبطاريات داخل مجمع بنبان بأسوان
رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء
هشام يكن يكشف حقيقة هدم البوابة الرئيسية لنادي الزمالك
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 9 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية
كامل الوزير يعتذر لمصابي حادث قطاري العياط.. ويشدد: لا تهاون مع المتسببين
مدير كونيا سبور: مصطفى محمد لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر حاليًا
كامل الوزير يزور مصابي حادث قطاري العياط ويتوعد المتسببين: لن يفلت أحد من العقاب
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق فعاليات Enactus Opening Day.. رئيس جامعة مدينة السادات: الجامعة تسخر إمكاناتها لدعم الابتكار

رئيس جامعة السادات
رئيس جامعة السادات

شهد الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، انطلاق فعاليات Enactus Opening Day، التي نظمها قطاع الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، بفندق الجامعة، بمشاركة واسعة من الطلاب وممثلي المؤسسات المصرفية والتكنولوجية، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لدعم الابتكار واكتشاف المواهب الطلابية وتأهيل الشباب لقيادة مشروعات ريادية تسهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، بحضور الدكتور خميس محمد خميس، المشرف العام على قطاع شؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نوير، المشرف العام على قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ولاء الزناري، المشرفة على مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، وممثلي البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وشركة Microsoft ومبادرة رواد النيل.

وفي كلمته، أكد الدكتور ناصر عبد الباري أن جامعة مدينة السادات تضع دعم الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الشباب في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تسخير إمكاناتها العلمية والبشرية والتكنولوجية لتوفير بيئة محفزة تساعد الطلاب على إطلاق أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات حقيقية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.

ووجّه رئيس الجامعة رسالة إلى الطلاب المشاركين، دعاهم خلالها إلى الثقة في قدراتهم، وعدم التردد في طرح أفكارهم وخوض التجارب الجديدة، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس والإمكانات التي توفرها الجامعة، مؤكدًا أن إدارة الجامعة حريصة على مساندة المبادرات الطلابية الجادة، وتذليل العقبات أمام تنفيذها، وإتاحة الفرص التي تساعد أصحاب الأفكار المبتكرة على التطور والمنافسة.

كما أشار الدكتور ناصر عبد الباري إلى أهمية التوازن بين الطموح العلمي والنجاح العملي والقيم الإنسانية، موجّهًا الطلاب إلى الحرص على بر الوالدين وتقدير دور الأسرة في مسيرتهم، باعتبار أن رضا الوالدين والإحسان إليهما من أعظم القيم التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان، وأن النجاح الحقيقي لا يكتمل بالإنجاز العلمي والمهني وحده، بل يرتبط أيضًا بحسن الخلق والوفاء للأسرة واحترام الآخرين، كما حثهم على استثمار سنوات الدراسة في بناء الشخصية وتنمية المهارات، والتحلي بالإصرار والانضباط والعمل الجماعي، وعدم الاستسلام أمام التحديات.

وأشاد رئيس الجامعة بفريق Enactus جامعة مدينة السادات، معتبرًا تجربته نموذجًا إيجابيًا للعمل الطلابي القائم على المبادرة والإبداع والمسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن الجامعة تتطلع إلى أن تسهم أفكار الفريق في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاقتصادية والبيئية والمجتمعية.

واستهل الفريق فعاليات اليوم بعرض هويته ورؤيته وأهدافه، والتعريف بفلسفة منظمة Enactus القائمة على توظيف الابتكار وأدوات ريادة الأعمال في ابتكار حلول عملية للتحديات المجتمعية، إلى جانب تنظيم محاضرات وورش تدريبية لتنمية مهارات الطلاب في التفكير الإبداعي والتخطيط للمشروعات والعمل الجماعي وتحويل الأفكار إلى نماذج قابلة للتطبيق.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود جامعة مدينة السادات لبناء منظومة متكاملة للابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز دور الطلاب في صناعة الحلول وخلق الفرص، وإعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات وروح المبادرة، وقادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وخدمة المجتمع.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة السادات رئيس جامعة السادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

محمد صلاح

هل تسبب محمد صلاح في رحيل حسام حسن؟.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الخامسة

جامعة العاصمة تناقش مستقبل الخدمة الاجتماعية في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الخامسة

أحمد لطفي السيد «أستاذ الجيل»..وجراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب

أحمد لطفي السيد «أستاذ الجيل»..وجراح القلب العالمي مجدي يعقوب شخصيتا الدورة 58 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شتاء متقلب يضرب مصر.. هل أصبحت الظواهر الجوية المفاجئة واقعًا جديدًا؟

شتاء متقلب يضرب مصر.. هل أصبحت الظواهر الجوية المفاجئة واقعا جديدا؟

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد