إطلاق فعاليات Enactus Opening Day.. رئيس جامعة مدينة السادات: الجامعة تسخر إمكاناتها لدعم الابتكار

شهد الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، انطلاق فعاليات Enactus Opening Day، التي نظمها قطاع الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، بفندق الجامعة، بمشاركة واسعة من الطلاب وممثلي المؤسسات المصرفية والتكنولوجية، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لدعم الابتكار واكتشاف المواهب الطلابية وتأهيل الشباب لقيادة مشروعات ريادية تسهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، بحضور الدكتور خميس محمد خميس، المشرف العام على قطاع شؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نوير، المشرف العام على قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ولاء الزناري، المشرفة على مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، وممثلي البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وشركة Microsoft ومبادرة رواد النيل.

وفي كلمته، أكد الدكتور ناصر عبد الباري أن جامعة مدينة السادات تضع دعم الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الشباب في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تسخير إمكاناتها العلمية والبشرية والتكنولوجية لتوفير بيئة محفزة تساعد الطلاب على إطلاق أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات حقيقية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.

ووجّه رئيس الجامعة رسالة إلى الطلاب المشاركين، دعاهم خلالها إلى الثقة في قدراتهم، وعدم التردد في طرح أفكارهم وخوض التجارب الجديدة، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس والإمكانات التي توفرها الجامعة، مؤكدًا أن إدارة الجامعة حريصة على مساندة المبادرات الطلابية الجادة، وتذليل العقبات أمام تنفيذها، وإتاحة الفرص التي تساعد أصحاب الأفكار المبتكرة على التطور والمنافسة.

كما أشار الدكتور ناصر عبد الباري إلى أهمية التوازن بين الطموح العلمي والنجاح العملي والقيم الإنسانية، موجّهًا الطلاب إلى الحرص على بر الوالدين وتقدير دور الأسرة في مسيرتهم، باعتبار أن رضا الوالدين والإحسان إليهما من أعظم القيم التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان، وأن النجاح الحقيقي لا يكتمل بالإنجاز العلمي والمهني وحده، بل يرتبط أيضًا بحسن الخلق والوفاء للأسرة واحترام الآخرين، كما حثهم على استثمار سنوات الدراسة في بناء الشخصية وتنمية المهارات، والتحلي بالإصرار والانضباط والعمل الجماعي، وعدم الاستسلام أمام التحديات.

وأشاد رئيس الجامعة بفريق Enactus جامعة مدينة السادات، معتبرًا تجربته نموذجًا إيجابيًا للعمل الطلابي القائم على المبادرة والإبداع والمسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن الجامعة تتطلع إلى أن تسهم أفكار الفريق في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاقتصادية والبيئية والمجتمعية.

واستهل الفريق فعاليات اليوم بعرض هويته ورؤيته وأهدافه، والتعريف بفلسفة منظمة Enactus القائمة على توظيف الابتكار وأدوات ريادة الأعمال في ابتكار حلول عملية للتحديات المجتمعية، إلى جانب تنظيم محاضرات وورش تدريبية لتنمية مهارات الطلاب في التفكير الإبداعي والتخطيط للمشروعات والعمل الجماعي وتحويل الأفكار إلى نماذج قابلة للتطبيق.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود جامعة مدينة السادات لبناء منظومة متكاملة للابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز دور الطلاب في صناعة الحلول وخلق الفرص، وإعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات وروح المبادرة، وقادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وخدمة المجتمع.