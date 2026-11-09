سقوط أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمقابل مادى.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية)، وضبط بحوزته (كمية من الألعاب النارية) ، وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج الألعاب النارية المضبوطة بحوزته لتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

