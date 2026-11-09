المستشار محمد شيرين: تقارير أمن الدولة حذرت من تدهور الأوضاع قبل 25 يناير

كشف المستشار محمد شيرين، عن تفاصيل التقارير التي كانت ترفعها مباحث أمن الدولة إلى المسؤولين قبل أحداث 25 يناير، موضحا أنها تضمنت تحذيرات من تحركات بعض الأشخاص وتدهور الأوضاع في البلاد، لكنها لم تحظَ بالاهتمام الواجب.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في «بودكاست شهادة للتاريخ» المذاع على «صدى البلد»: «كان في تقارير بترفع من مباحث أمن الدولة وقتئذ إلى المسؤولين، يتم عرضها على رئيس الجمهورية الرئيس الراحل حسني مبارك».

وأضاف: «التقارير كانت بتحذر من تحركات ما من أشخاص معينين، وبيحذر فيها من سوء الأحوال في ذلك الوقت، ولكن هذه المذكرات لم تقابل بالاهتمام الواجب لها».