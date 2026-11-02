محمد شيرين: «قضاة من أجل مصر» أعلنوا نتيجة الانتخابات الرئاسية 2012 قبل إعلانها رسميا

قال المستشار محمد شيرين فهمي إن أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» أعلنوا نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 قبل إعلانها رسميًا من اللجنة العليا للانتخابات، موضحًا أنهم عقدوا اجتماعات ومؤتمرات لدعم مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.

وأوضح فهمي أن الحركة عقدت مؤتمرًا صحفيًا أعلنت خلاله تقدم محمد مرسي على منافسه أحمد شفيق في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، قبل إعلان النتيجة النهائية رسميًا من الجهة المختصة.

وأشار إلى أن تحركات أعضاء الحركة لم تقتصر على إعلان نتائج الانتخابات، وإنما امتدت إلى عقد اجتماعات ومؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي في نوفمبر 2012، فضلًا عن اتخاذ مواقف سياسية مرتبطة بتلك المرحلة.

وكشف المستشار محمد شيرين فهمي أن التحقيقات تناولت نشاط الحركة ومدى التزام أعضائها بالضوابط القانونية المنظمة لعمل الهيئات القضائية، ومبدأ عدم اشتغال القضاة بالسياسة.

وأضاف أن القضية ارتبطت باتهامات تتعلق بمشاركة عدد من أعضاء الهيئات القضائية في أنشطة سياسية، بالمخالفة لطبيعة الوظيفة القضائية وما تفرضه من استقلال وحياد.



