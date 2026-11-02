قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معاريف: تحذيرات من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية متعددة الجبهات خلال نوفمبر الجاري
3 مواجهات تنتظر توتنهام ومرموش في نوفمبر.. وصحف إنجلترا تشيد بالنجم المصري
تعاون مصري وسوداني لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية
بالتنسيق بين المالية والتخطيط.. رئيس الوزراء يستعرض تصورا لترشيد الإنفاق العام
نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم
ليبرمان يرشح آيزنكوت لرئاسة الحكومة الإسرائيلية ويدعم لابيد لرئاسة الكنيست
تقديرات إسرائيلية: حزب شاس يتجه لدعم نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة
شيرين فهمي يكشف تفاصيل عملية التنصت على مكتب النائب العام هشام بركات
أمين عام جامعة الدول العربية: الحرب المقبلة في المنطقة قد تكون على المياه
روبيو: ترامب لم يحسم أمره بشأن إيران ويفضل حلا سلميا
إجازة عيد الميلاد المجيد 2027.. موعد الراحة الرسمية ومفاجأة جدول العطلات
لليوم السادس.. غطاسون متطوعون من نويبع والقاهرة يواصلون البحث عن فقيد السيول محمد علي بحيري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد شيرين: «قضاة من أجل مصر» أعلنوا نتيجة الانتخابات الرئاسية 2012 قبل إعلانها رسميا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال المستشار محمد شيرين فهمي إن أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» أعلنوا نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 قبل إعلانها رسميًا من اللجنة العليا للانتخابات، موضحًا أنهم عقدوا اجتماعات ومؤتمرات لدعم مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.

وأوضح فهمي أن الحركة عقدت مؤتمرًا صحفيًا أعلنت خلاله تقدم محمد مرسي على منافسه أحمد شفيق في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، قبل إعلان النتيجة النهائية رسميًا من الجهة المختصة.

وأشار إلى أن تحركات أعضاء الحركة لم تقتصر على إعلان نتائج الانتخابات، وإنما امتدت إلى عقد اجتماعات ومؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي في نوفمبر 2012، فضلًا عن اتخاذ مواقف سياسية مرتبطة بتلك المرحلة.

وكشف المستشار محمد شيرين فهمي أن التحقيقات تناولت نشاط الحركة ومدى التزام أعضائها بالضوابط القانونية المنظمة لعمل الهيئات القضائية، ومبدأ عدم اشتغال القضاة بالسياسة.

وأضاف أن القضية ارتبطت باتهامات تتعلق بمشاركة عدد من أعضاء الهيئات القضائية في أنشطة سياسية، بالمخالفة لطبيعة الوظيفة القضائية وما تفرضه من استقلال وحياد.


 

المستشار محمد شيرين قضاة من أجل مصر محمد مرسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

دعاء سيدنا يونس لتفريج الهموم

دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد