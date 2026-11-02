وزير الخارجية: أكدنا ضرورة وقف تهريب الأسلحة إلى الميليشيات المتمردة في السودان

أكد وزير الخارجية ضرورة وقف عمليات تهريب الأسلحة إلى الميليشيات المتمردة في السودان، والتي تتم عبر إحدى دول الجوار، مشددًا على أهمية التحرك المشترك لمواجهة إقامة أي سدود بتصرفات أحادية دون التشاور مع دولتي المصب.

وأوضح وزير الخارجية أن وقف تدفق الأسلحة إلى الميليشيات المتمردة يمثل ضرورة للحفاظ على استقرار السودان، ومواجهة التدخلات التي من شأنها زيادة حدة الصراع وتهديد أمن المنطقة.

كما أكد أهمية التنسيق المشترك والتشاور بين دول حوض النيل، والتصدي لأي إجراءات أحادية تتعلق بإقامة السدود، بما يضمن احترام حقوق دولتي المصب ويحافظ على الأمن المائي والاستقرار الإقليمي.