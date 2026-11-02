مصر والسودان: نرفض محاولة إثيوبيا إقحام بقية دول حوض النيل في قضية السد

أكد إعلان مصري سوداني، رفض محاولة إثيوبيا إقحام بقية دول حوض النيل في قضية السد الإثيوبي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وشدد الإعلان المصري السوداني، على ضرورة احترام مبدأ حرية الملاحة.

وأكد إعلان مصري سوداني، ان حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية لدوله المشاطئة وفقا للقانون الدولي.

وأضاف الإعلان المصري السوداني: "نرفض قيام طرف أحادي بعرقلة التعاون والمصالح المشتركة بين دول حوض النيل".

ولفت الإعلان إلى أهمية تعزيز التشاور والتنسيق لاستعادة التوافق والشمولية في مبادرة حوض النيل.