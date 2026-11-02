تبرعوا بالدم 10 مرات.. ملك السعودية يكرم 56 مقيما بميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ56 مقيمًا، تقديرًا لتبرع كل منهم بدمه عشر مرات، في إطار تكريم جهودهم الإنسانية ومساهماتهم في دعم القطاع الصحي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، أن الموافقة الملكية شملت 56 مقيمًا، تقديرًا لمبادرتهم بالتبرع بالدم عشر مرات، ومن بينهم بدر عبد الرحمن القرواني، ومروان رشاد عثمان مصطفى كمراني، وسعيد محمد فياض، وأحمد عمر أحمد العولقي، وسمير عبد القيوم محمد إسماعيل.

كما شملت القائمة عددًا من المتبرعين من جنسيات مختلفة، من بينهم حسان علي عبدالله، وأحمد عبده خليفة محروس، ومحمد السيد إبراهيم شلبي، ورامي يوسف عبد الفتاح علان، ومحمد عوض أحمد الفكي.

وتُمنح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة تقديرًا للأعمال الإنسانية والخدمات التي يقدمها الأفراد، ومن بينها التبرع بالدم المتكرر، بما يعكس أهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي والتكافل المجتمعي.