رامي ربيعة في اختبار آسيوي صعب مع العين أمام الاتحاد السعودي

يخوض العين الإماراتي، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري رامي ربيعة، اختبارًا قويًا أمام الاتحاد السعودي، في الثامنة والربع مساء الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتطلع العين إلى مواصلة انطلاقته القوية في البطولة القارية، والحفاظ على صدارة المجموعة، بعدما حقق العلامة الكاملة بحصد 9 نقاط من أول 3 مباريات، إثر انتصاراته على النصر السعودي والقوة الجوية العراقي وتراكتور الإيراني.

ويعول الفريق الإماراتي على خبرات رامي ربيعة في قيادة الخط الخلفي، خاصة في ظل القوة الهجومية التي يمتلكها الاتحاد، حيث يأمل المدافع المصري في تقديم أداء دفاعي مميز ومساعدة فريقه على الخروج بنتيجة إيجابية من المواجهة الصعبة.

ويمثل ربيعة أحد العناصر التي يراهن عليها العين لتحقيق التوازن الدفاعي، إلى جانب مجموعة من اللاعبين المميزين، يتقدمهم تراوري وبلاسيوس وكاكو في وسط الملعب، والمهاجم الحسين رحيمي في الخط الأمامي.

في المقابل، تحوم الشكوك حول مشاركة المغربي سفيان رحيمي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة شباب الأهلي في بطولة كأس رئيس الدولة، وهو ما قد يؤثر على الخيارات الهجومية للفريق الإماراتي حال غيابه.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الاتحاد المواجهة بحثًا عن استعادة توازنه القاري، بعدما جمع 4 نقاط وضعته في المركز الثامن بجدول ترتيب مجموعة الغرب، من انتصار وتعادل مقابل هزيمة.

ويأمل الفريق السعودي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، مع الاعتماد على قوته الهجومية بقيادة المغربي يوسف النصيري، وتحركات حسام عوار والسنغالي ديون لوبي، بينما يفتقد خدمات الكولومبي ريتشارد ريوس بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال مواجهة أبها الأخيرة بالدوري.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل رغبة العين في مواصلة العلامة الكاملة والابتعاد بصدارة المجموعة، مقابل سعي الاتحاد لتحسين موقعه والاقتراب من مراكز التأهل للأدوار الإقصائية.