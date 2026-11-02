قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعادة فتح باب وظائف المعلم المساعد.. الشروط ورابط التقديم
التنظيم والإدارة يعلن ترشيح باقي قائمة انتظار معلمي الدراسات الاجتماعية.. وإتاحة نتائج التظلمات
رئيس برلمانية التجمع: تعديلات قانون صندوق الشهداء تضمن استمرار حصول المستحقين على حقوقهم
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف إسهام في تحصين المجتمع
الذهب يسترد عافيته.. ارتفاع سعر عيار 18 اليوم
روسيا تستأنف هجماتها على منطقة خيرسون الأوكرانية بعد انتهاء الهدنة
الجدة وشقيقتها والعمة.. بدء محاكمة المتهمات بإنهاء حياة طفلين في جريمة الكلور
التنمية المحلية: رفع 594 إشغالا و4200 طن مخلفات و95 إنذارا لمحال مخالفة بالقاهرة
ترتيب مجموعات كأس العاصمة قبل مواجهات اليوم.. الأهلي يطارد الصدارة والزمالك يسعى للعودة
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف يعكس توجه الدولة للاستعانة بالتقنيات لتطوير الخطاب الديني
ملك الأردن: ثابتون على موقفنا في الدفاع عن قضايا أمتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رامي ربيعة في اختبار آسيوي صعب مع العين أمام الاتحاد السعودي

رامي ربيعة
رامي ربيعة
إسراء أشرف

يخوض العين الإماراتي، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري رامي ربيعة، اختبارًا قويًا أمام الاتحاد السعودي، في الثامنة والربع مساء الإثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتطلع العين إلى مواصلة انطلاقته القوية في البطولة القارية، والحفاظ على صدارة المجموعة، بعدما حقق العلامة الكاملة بحصد 9 نقاط من أول 3 مباريات، إثر انتصاراته على النصر السعودي والقوة الجوية العراقي وتراكتور الإيراني.

ويعول الفريق الإماراتي على خبرات رامي ربيعة في قيادة الخط الخلفي، خاصة في ظل القوة الهجومية التي يمتلكها الاتحاد، حيث يأمل المدافع المصري في تقديم أداء دفاعي مميز ومساعدة فريقه على الخروج بنتيجة إيجابية من المواجهة الصعبة.

ويمثل ربيعة أحد العناصر التي يراهن عليها العين لتحقيق التوازن الدفاعي، إلى جانب مجموعة من اللاعبين المميزين، يتقدمهم تراوري وبلاسيوس وكاكو في وسط الملعب، والمهاجم الحسين رحيمي في الخط الأمامي.

في المقابل، تحوم الشكوك حول مشاركة المغربي سفيان رحيمي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة شباب الأهلي في بطولة كأس رئيس الدولة، وهو ما قد يؤثر على الخيارات الهجومية للفريق الإماراتي حال غيابه.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الاتحاد المواجهة بحثًا عن استعادة توازنه القاري، بعدما جمع 4 نقاط وضعته في المركز الثامن بجدول ترتيب مجموعة الغرب، من انتصار وتعادل مقابل هزيمة.

ويأمل الفريق السعودي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، مع الاعتماد على قوته الهجومية بقيادة المغربي يوسف النصيري، وتحركات حسام عوار والسنغالي ديون لوبي، بينما يفتقد خدمات الكولومبي ريتشارد ريوس بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال مواجهة أبها الأخيرة بالدوري.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل رغبة العين في مواصلة العلامة الكاملة والابتعاد بصدارة المجموعة، مقابل سعي الاتحاد لتحسين موقعه والاقتراب من مراكز التأهل للأدوار الإقصائية.

رامي ربيعة العين دوري أبطال آسيا الاتحاد السعودي اتحاد جدة العين الإماراتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

لحظة انتظار استلام الجثمان

انهيار أسرة وأصدقاء لاعب البنك الأهلي السابق لحظة انتظار تشييع جثمانه بالإسماعيلية

الزمالك

60 % لمستثمرين مصريين وعرب.. الزمالك يكشف أسباب تغيير نسبة شركة الكرة

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

أرشيفية

مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة وسط منطقة سكنية بالقرب من منتجع ترامب

ضبط سائق توك توك صدم عامل توصيل

سائق توك توك يتسبب في بتر ساق عامل توصيل بالإسكندرية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير المالية

المالية تكشف عن تفاصيل دعم الاستقرار المالي لمجتمع الأعمال و65% استثمارات القطاع الخاص في مصر

جانب من الحدث

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات وملفات العمل بمدينة أكتوبر الجديدة

جانب من الحدث

وزير التخطيط يبحث مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية إعداد الإستراتيجية القطرية المشتركة 2027-2031

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد