إعادة فتح باب وظائف المعلم المساعد.. الشروط ورابط التقديم

​أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن استكمال إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن التعاقد على وظائف معلم مساعد لـ 4 مواد أساسية، وهي: اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، والعلوم، لمرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) بجميع محافظات الجمهورية.

​ويأتي هذا الإعلان عبر إعادة فتح باب التقديم مرة أخرى على ذات الوظائف التي سبق نشرها بموقع بوابة الوظائف الحكومية خلال شهر يونيو 2025، بشرط أساسي أن يكون المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بنظام الحصة بالمدارس الرسمية والرسمية للغات التابعة للوزارة.

​شروط وضوابط التقديم الإلكتروني

و​يتضمن الإعلان كافة الشروط والتخصصات المطلوبة والضوابط المنظمة لعملية التقديم التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ حيث تتم عملية التسجيل إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي فقط عبر الرابط الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية (https://jobs.caoa.gov.eg)، ودون الحاجة إلى رفع مستندات في هذه المرحلة، على أن يتم تقديمها لاحقًا عند حضور المتقدمين لأداء الامتحان الإلكتروني.

​مزايا وتسهيلات جديدة للمتقدمين

و​جاء الإعلان عن هذه المسابقات بناءً على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ليشمل تيسيرات جديدة تمثلت في:

​إضافة مؤهلات جديدة لم تكن مدرجة في الإعلانات السابقة.

​إتاحة الفرصة للمتقدمين لاختيار مركز الامتحانات المناسب لهم وفقًا للمراكز المتاحة، وذلك استثمارًا للنجاح الذي حققته تجربة المراكز الإقليمية بالمحافظات في تنظيم الامتحانات خلال المسابقات السابقة.

​وفي ختام البيان، أهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجميع المتقدمين ضرورة متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وموقع بوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع على أي تعليمات أو مستجدات متعلقة بالمسابقات.

​السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن فرصة عمل جديدة بوظيفة “مساعد قنصلي”

وكانت ​أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة عن طرح فرصة عمل جديدة ومميزة، تمثلت في وظيفة "مساعد قنصلي" للعمل بدوام جزئي بواقع 32 ساعة أسبوعياً.

ويأتي هذا الإعلان براتب سنوي تنافسي يتراوح بين 38 ألفاً و926 دولاراً وصولاً إلى 48 ألفاً و708 دولارات أمريكية.

​المهام والمسؤوليات الوظيفية

ويعمل المساعد القنصلي تحت الإشراف المباشر لنائب القنصل العام، حيث يتولى مجموعة متنوعة من المسؤوليات الحيوية داخل وحدات المكتب القنصلي؛ والتي تشمل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين، إجراء عمليات معالجة التأشيرات غير القضائية، والمساعدة في الدراسات والتحقيقات وعمليات التحقق.

كما تشمل المهام العمل داخل وحدة خدمات المواطنين الأمريكيين، وأداء المهام المتعلقة بوحدة تأشيرات غير المهاجرين والمهاجرين، فضلاً عن تقديم الدعم لوحدة مكافحة الاحتيال، وإجراء المراسلات مع الجمهور والمحامين وجهات حكومية مختلفة.

​شروط التقديم والمؤهلات المطلوبة

وتتطلب الوظيفة استيفاء عدة معايير رئيسية للقبول، أبرزها:

​إتمام التعليم الثانوي كشرط أساسي للتقديم.

​توافر خبرة إدارية مكتبية لا تقل عن 3 سنوات، تشمل سنة واحدة على الأقل من الخبرة القنصلية، أو خبرة في إدارة المكاتب بمستوى التدريب تتراوح بين سنة إلى سنتين بحسب الدرجة الوظيفية.

​إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وقراءة وكتابة مع احتمالية الخضوع لاختبار تقييم مستوى اللغة، وامتلاك فهم عام للسياسات الأمريكية المتعلقة بالعمليات القنصلية والتأشيرات.

​إجادة مهارات إدخال البيانات، استخدام برامج "مايكروسوفت أوفيس"، إدارة قواعد البيانات، إلى جانب مهارات التواصل الجيدة والقدرة على التعامل بحسن تقدير مع المواقف الحساسة والمعقدة.