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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

الدواجن
الدواجن
أمل مجدى

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 فى مصر بنحو جنيهين لتتراوح بين 72 و73 جنيهًا للكيلو فى المزرعة.


بينما تراوح سعرها للمستهلك في المحلات بين 85 و90 جنيهًا، بمتوسط 87.5 جنيه، مرتفعًا بنحو 3.25 جنيه.

أسعار الفراخ في مصر 

وبلغ سعر كيلو الفراخ الحمراء «الساسو» في المزرعة ما بين 104.5 و105 جنيهات، بمتوسط 104.75 جنيه، متراجعًا بنحو 50 قرشًا، فيما سجل سعرها للمستهلك نحو 140 جنيهًا للكيلو.
 

أسعار الدواجن اليوم 
 

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 كالتالي..

الفراخ البيضاء بالمزرعة: من 72.5 إلى 73 جنيهًا للكيلو.

الفراخ البيضاء للمستهلك: من 85 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

فراخ الأمهات: من 75 إلى 76 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الساسو بالمزرعة: من 104.5 إلى 105 جنيهات للكيلو.


الفراخ الساسو للمستهلك: نحو 140 جنيهًا للكيلو.

الفراخ البلدي: من 121 إلى إلى 122 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الرزي: من 108 إلى 109 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض اليوم


وسجلت أسعار البيض البلدي في المزرعة ما بين 124 و125 جنيهًا، مقابل 134 إلى 135 جنيهًا للمستهلك.


ووصل سعر البيض البلدي بالمزرعة: من 124 إلى 125 جنيهًا للكرتونة.

وسجل البيض البلدي للمستهلك: من 134 إلى 135 جنيهًا للكرتونة.

ووصل البيض الأحمر بالمزرعة: من 115.5 إلى 117.5 جنيه للكرتونة.

ويصل البيض الأحمر للمستهلك: من 125.5 إلى 127.5 جنيه للكرتونة.


وسجل البيض الأبيض بالمزرعة: من 107 إلى 108.5 للكرتونة.


أسعار أجزاء الفراخ اليوم
 

وسجلت أسعار أجزاء الدواجن اليوم أسعاراً متباينة كالتالي:

البانيه: من 188 إلى 220 جنيهًا للكيلو.

الكبد والقوانص: من 90 إلى 110 جنيهات للكيلو.

هياكل الفراخ: من 25 إلى 85 جنيهًا للكيلو.


أوراك الفراخ: من 70 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

صدور الفراخ: من 185 إلى 210 جنيها
أجنحة الفراخ: من 50 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

الدبابيس: من 92 إلى 105 جنيهات للكيلو.

شيش طاووق: من 190 إلى 220 جنيهًا للكيلو.

كبدة الفراخ: من 110 إلى 175 جنيهًا للكيلو.

القوانص: من 90 إلى 130 جنيهًا للكيلو.


أسعار الكتاكيت اليوم


سجل الكتكوت الأبيض ما بين 28 و35 جنيهًا.

 سعر الكتكوت الساسو من 16.5 إلى 17.5 جنيه.

أسعار أنواع الطيور الأخرى


البط المسكوفي: من 97.5 إلى 98 98 جنيهًا للكيلو.

البط الفرنساوي: 60 جنيهًا للكيلو.

البط البغالي: من 70 إلى 71 جنيهًا للكيلو.

البط البلدي: 130 جنيهًا للكيلو.

الرومي الأبيض: من 120 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

الرومي الأسود: من 130 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

الوز البلدي: من 170 إلى 200 جنيه للكيلو.

السمان: 80 جنيهًا للكيلو.

الحمام البلدي: من 170 إلى 200 جنيه للجوز.

الأرانب بالمزرعة: من 130 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

الأرانب للمستهلك: من 140 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

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