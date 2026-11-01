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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | لامبورجيني ريفويلتو 2026 بقوة تتجاوز 1000 حصان.. كيف تم استعادة بوجاتي تشيرون بقيمة 3.3 مليون دولار

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تعد لامبورجيني ريفويلتو 2026 واحدة من أسرع السيارات في العالم، حيث تمتلك قدرات فنية عالية الأداء مع تصميم يمنحها الأفضلية في التسارع والانطلاق.

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة بوجاتي شيرون تعتبر واحدة من أبرز وأسرع السيارات الرياضية الخارقة في العالم، وهي الخليفة المباشر لسيارة بوجاتي فيرون، وجرى الكشف عنها رسمياً للمرة الأولى في معرض جنيف للسيارات في مارس من عام 2016.

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