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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دينا الشربيني تنضم رسميًا إلى الجزء الثاني من فيلم «شقو»

دينا الشربيني تنضم رسميًا إلى الجزء الثاني من فيلم «شقو».. ونجوم العمل يستعدون لانطلاق التصوير
دينا الشربيني تنضم رسميًا إلى الجزء الثاني من فيلم «شقو».. ونجوم العمل يستعدون لانطلاق التصوير
أوركيد سامي

أعلن المنتج أحمد السبكي انضمام الفنانة دينا الشربيني رسميًا إلى أبطال الجزء الثاني من فيلم «شقو»، وذلك في خطوة جديدة ضمن التحضيرات الجارية لاستكمال العمل السينمائي الذي حقق الجزء الأول منه نجاحًا جماهيريًا عند عرضه في دور السينما عام 2024، وسط حالة من الترقب لمعرفة التفاصيل الجديدة التي يحملها الجزء الثاني.

وكشف أحمد السبكي عن انضمام دينا الشربيني من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث نشر صورة جمعته بها وبنجله كريم السبكي، وحرص على الإعلان عن مشاركتها في الفيلم، مؤكدًا بدء الاستعدادات لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، دون الكشف حتى الآن عن طبيعة الشخصية التي ستجسدها ضمن أحداث العمل.

ويشهد الجزء الثاني من فيلم «شقو» مشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، حيث تضم قائمة الأبطال المعلنة حتى الآن كلًا من الفنان عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ويسرا، وعباس أبو الحسن، وحسن مالك، وخالد الصاوي، بالإضافة إلى دينا الشربيني، ومن المنتظر الإعلان عن باقي أسماء المشاركين في الفيلم خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استكمال التحضيرات النهائية للعمل.

ويواصل المنتج أحمد السبكي تولي مهمة إنتاج الجزء الثاني، الذي يأتي من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وسط توقعات بأن يحمل العمل أحداثًا جديدة ومفاجآت درامية، مع الاستفادة من النجاح الذي حققه الجزء الأول، الذي جمع عددًا من أبرز نجوم السينما المصرية.

تفاصيل الجزء الأول من فيلم شقو

وكان الجزء الأول من فيلم «شقو» قد عُرض في عام 2024، وشارك في بطولته عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل ويسرا، إلى جانب عباس أبو الحسن ومحمد جمعة، وقدم العمل توليفة من الأكشن والإثارة والتشويق، من خلال قصة تدور حول مجموعة من الأصدقاء الذين يمارسون أنشطة إجرامية ويخوضون العديد من المغامرات والمواقف الخطيرة نتيجة اختياراتهم وحياتهم الخارجة عن القانون.

واستلهم الفيلم قصته من رواية «أمير اللصوص» للكاتب الأمريكي تشاك هوجان، ونجح في جذب اهتمام الجمهور بفضل أجوائه المليئة بالمطاردات والمواجهات، إلى جانب مشاركة مجموعة من النجوم الذين قدموا شخصيات متنوعة داخل الأحداث.

دينا الشربيني في رمضان 2026 بمسلسل اتنين غيرنا

وعلى جانب آخر، شاركت الفنانة دينا الشربيني في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «اتنين غيرنا»، الذي جمعها بالفنان آسر ياسين في تجربة درامية رومانسية اجتماعية، تناولت مجموعة من العلاقات الإنسانية والتحديات التي تواجه الشخصيات في حياتها.

وشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، من بينهم ناردين فرج ونور إيهاب وهنادي مهنا وصدقي صخر، والعمل من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وتكون من 15 حلقة.

ويأتي انضمام دينا الشربيني إلى الجزء الثاني من «شقو» ضمن نشاطها السينمائي والدرامي، حيث تواصل تنويع اختياراتها الفنية بين الأعمال الاجتماعية والرومانسية والسينمائية التي تعتمد على الأكشن والتشويق، وهو ما يضع مشاركتها الجديدة أمام اهتمام الجمهور، خاصة بعد ظهورها في الجزء الأول من الفيلم.

دينا الشربيني اخبار الفن نجوم الفن

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