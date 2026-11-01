قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة أمريكية في الخليج تقتل قبطانا إيرانيا.. من هو ناصر إبراهيمي نجادان؟
الجامعة العربية: جرائم تعذيب أسرى غزة في سجن الرملة عمليات قمع متكررة وممنهجة
الأمم المتحدة: انتهاء مهمة مينورسو في الصحراء المغربية.. والرباط : يمهد لإغلاق الملف
ألمانيا في قبضة الفوضى.. ليلة عصيبة بين النهب والمولوتوف وإصابة 100 شرطي| صور
بتوجيهات رئاسية.. مدبولي يتابع آليات تنفيذ مبادرة "شمس الصناعة" والتوسع بها بالمباني الحكومية
60 عامًا في خدمة الوطن.. علاء مبارك عن والده: تحمل الابتلاء بشجاعة وصبر وإيمان
بحضور رئيس الوزراء.. وزير الخارجية يوقع اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي
توقيع اتفاقية إنشاء دار مكتبة الإسكندرية للابتكار والمعرفة ببرج العرب
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات التعليمية الرائدة
بدءًا من اليوم .. بشري سارة لأصحاب العدادات الكودية
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الراسخ لأمن واستقرار العراق وتعزيز التعاون المشترك
أسعار الذهب الآن في مصر .. كم يبلغ سعر عيار 21؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأمن يداهم ورشة لإنتاج وتعبئة إسطوانات الغاز مجهولة المصدر في الجيزة

إسطوانات الغاز
إسطوانات الغاز
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة مخزن وورشة "بدون ترخيص" بالجيزة وبداخلهما إسطوانات غاز "أكسجين" مجهولة المصدر .

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام القائمين على إدارة مخزن وورشة "بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة بتخزين إسطوانات غاز "الأكسجين" مجهولة المصدر بالمخالفة لإشتراطات السلامة والصحة المهنية ومعايير الحماية المدنية الواجب توافرها لحماية الأفراد والممتلكات .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة الورشة والمخزن المشار إليهما ، وضبط بداخلهما (160 أسطوانة غاز أكسجين مجهولة المصدر) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية ورشة أكسجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

الاهلي

قرار مُفاجئ من الأهلي بشأن تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

ترشيحاتنا

سعر الدولار

رسميا.. الدولار يتراجع 23 قرشا ختام أول التداولات بعد قرار رفع سعر الفائدة

الضرائب

الضرائب تفتح حوارًا مجتمعيًا حول الإصدار الأول للصكوك الضريبية

صادرات

صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة تقفز 34% وتسجل 9.54 مليار دولار

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد