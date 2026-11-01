الأمن يداهم ورشة لإنتاج وتعبئة إسطوانات الغاز مجهولة المصدر في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة مخزن وورشة "بدون ترخيص" بالجيزة وبداخلهما إسطوانات غاز "أكسجين" مجهولة المصدر .
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام القائمين على إدارة مخزن وورشة "بدون ترخيص" كائنين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة بتخزين إسطوانات غاز "الأكسجين" مجهولة المصدر بالمخالفة لإشتراطات السلامة والصحة المهنية ومعايير الحماية المدنية الواجب توافرها لحماية الأفراد والممتلكات .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة الورشة والمخزن المشار إليهما ، وضبط بداخلهما (160 أسطوانة غاز أكسجين مجهولة المصدر) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.