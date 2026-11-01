الصين تنشر لقطات لصاروخ يدمر هيكل حاملة أمريكية..فيديو

نشرت الصين لقطات من كاميرات المراقبة تظهر صاروخ DF-26B وهو يصيب حاملة طائرات أمريكية وهمية خلال تجربة في صحراء شينجيانج.

وبثت قناة CCTV التلفزيونية الرسمية مقطع فيديو يظهر ما يبدو أنه صاروخ باليستي مضاد للسفن من طراز DF-26B المعروف باسم "قاتل حاملات الطائرات" وهو يصيب نموذجا لحاملة طائرات أمريكية في ميدان اختبار بصحراء تاكلامكان في شينجيانج.

China's state-run CCTV has released footage showing a DF-26B ballistic missile hitting a full-scale mock-up of a carrier at a missile test site in the deserts of the Xinjiang region. https://t.co/7EN0rNDxAl — LIMON (@limondar0) November 1, 2026

ويبلغ مدى هذا النظام المتنقل برا ما بين 3000 و5000 كيلومتر وهو قادر على حمل رؤوس حربية نووية أو تقليدية، ويظهر المقطع الذي تم توثيقه في حوالي الساعة 13:02 بالتوقيت العالمي المنسق في الأول من نوفمبر هدفا واقعيا بحجم حاملة طائرات في ميدان اختبار صحراوي ولقطة من كاميرا موجهة للأسفل لرأس حربي صاروخي يقترب من الهدف قبل الاصطدام، وقد نشر هذا المقطع كإشارة نادرة إلى طموحات بكين في مجال الضربات المضادة للسفن.

نماذج بالحجم الطبيعي على سكك حديدية لمحاكاة حركة السفن

وتستخدم الصين نماذج بالحجم الطبيعي لسفن حربية أمريكية لاختبار الصواريخ منذ عدة سنوات، حيث تم اكتشاف نسخ طبق الأصل من حاملات الطائرات والمدمرات التابعة للبحرية الأمريكية في موقع الاختبار في صحراء تاكلامكان مع وضع بعض الأهداف على منصات السكك الحديدية لمحاكاة حركة السفن.

وأظهرت صور أقمار صناعية من شركة ماكسار تكنولوجيز الخطوط العريضة لحاملة طائرات أمريكية إلى جانب مدمرة واحدة على الأقل موضوعة على مسار سكة حديدية، وتم تحديد الموقع على أنه روتشيانج الواقع في صحراء تاكلامكان داخل مقاطعة شينجيانج الشمالية الغربية.

صاروخ أساسي في استراتيجية منع الوصول

ويطلق على صاروخ DF-26B اسم "قاتل حاملات الطائرات" لقدرته على ضرب الأهداف السطحية المتحركة من مسافة بعيدة، حيث كان الصاروخ جزءا من ترسانة الصين المتنامية من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن وصواريخ كروز بما في ذلك DF-21D و DF-26.

وتم تقييم الصاروخ من قبل الجيوش الأمريكية والحليفة كعنصر أساسي في نهج الصين لمنع الوصول والحرمان من المنطقة A2/AD، وقد لاحظ المراقبون دوره في التدريب على تعطيل حاملات الطائرات في نزاعات محتملة في المحيط الهادئ تشمل تايوان أو اليابان.

تشكيك في واقعية الاختبار

ويتساءل البعض عما إذا كان الإعداد يحاكي القتال الحقيقي بشكل كامل، حيث أن المصدر هو وسائل الإعلام الحكومية الصينية ولا يوجد تأكيد فني مستقل لمعايير الاختبار أو وضع التوجيه أو درجة واقعية الاستهداف.

وكانت النماذج الأولية جزءا من نطاق أهداف جديد طوره جيش التحرير الشعبي، وقد تم استخدام الموقع بشكل متكرر لاختبار الصواريخ الباليستية كما أشارت كل من USNI و Maxar Technologies.