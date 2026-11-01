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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف الزمالك من تجديد عقد يوسف وائل فرنسي (خاص)

يوسف وائل فرنسي
يوسف وائل فرنسي
إسراء أشرف

اقترب نادي الزمالك من تمديد عقد يوسف وائل فرنسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في إطار خطة النادي للحفاظ على العناصر الشابة والمميزة داخل صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن إدارة الزمالك ترغب في حسم ملف التجديد، خاصة في ظل أزمة إيقاف القيد التي قد تستمر حتى يناير المقبل، وهو ما يدفع النادي إلى الحفاظ على قوام الفريق الحالي وعدم التفريط في لاعبيه.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن هناك جلسة مرتقبة بين مسؤولي الزمالك واللاعب لمناقشة تفاصيل تجديد العقد والوصول إلى اتفاق نهائي بشأن استمرار اللاعب مع الفريق.

وأضاف أن المؤشرات الأولية إيجابية، في ظل رغبة الطرفين في إتمام الاتفاق، مشيرًا إلى أن البقاء داخل الزمالك يمثل الخيار الأول ليوسف وائل فرنسي، الأمر الذي قد يسهم في تسهيل المفاوضات.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يستهدف تجديد عقود عدد من لاعبيه المميزين خلال الفترة المقبلة، ضمن مساعيه للحفاظ على استقرار الفريق وقوامه الأساسي.

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