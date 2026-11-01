أحمد شوبير يكشف موقف الأهلي النهائي من رحيل عموتة بعد تزايد الحديث حول مستقبله

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة وجود نية لدى إدارة النادي الأهلي لرحيل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، في ظل الأنباء المتداولة حول مستقبله مع الفريق.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إنه حرص على التواصل مع عدد كبير من المسؤولين داخل النادي الأهلي، للاستفسار عن موقف الإدارة من استمرار عموتة، وما إذا كانت هناك نية لرحيله خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير أنه سأل مصادره داخل النادي بشكل مباشر عن موقف المدير الفني، خاصة مع وجود حملات وانتقادات تطالب برحيله، لافتًا إلى أن الردود التي تلقاها أكدت عدم وجود أي تفكير في الاستغناء عن خدماته.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي استغربوا من سؤاله بشأن رحيل عموتة، مؤكدين له بشكل واضح: «مفيش أي فكرة ولا تفكير خالص خالص إن الكابتن عموتة هيمشي».

وتأتي تصريحات شوبير؛ لتؤكد تمسك إدارة الأهلي باستمرار المدير الفني في منصبه، رغم حالة الجدل والانتقادات التي صاحبت نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.