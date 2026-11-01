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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب.. تفاصيل

الاهلي
الاهلي
علا محمد

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن موقف المصابين داخل صفوف النادي الأهلي، قبل مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه ويذاع على قناة "Modern MTI": "الأهلي يلاقي المقاولون العرب غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر".

وأضاف: "كريم الدبيس تعافى من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، وأبعدته عن المباريات الأخيرة، لكنه لا يزال يحتاج إلى وقت حتى يستعيد فورمته، وبالتالي أصبح خارج حسابات المباراة".

وتابع: "أقطاي عبدالله عانى مؤخرًا من آلام في منطقة الحوض، وبدأ العودة تدريجيًا إلى التدريبات الجماعية، لكنه أصبح خارج حسابات الحسين عموتة أمام المقاولون العرب".

واختتم حديثه: "ياسر إبراهيم أصبح جاهزًا من الناحية الطبية، بعد تعافيه من إصابة الكاحل، ويشارك في التدريبات بشكل طبيعي، ويبقى قرار ضمه لمباراة المقاولون في يد الحسين عموتة".

الإعلامي عبدالناصر زيدان الأهلي المقاولون العرب كأس عاصمة مصر عموتة

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