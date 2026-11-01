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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الثقة بتتهد في ثانية.. داعية إسلامية تحذر الزوجات من 5 تصرفات تهدد الحياة الزوجية

الحياة الزوجية
الحياة الزوجية
محمد البدوي

وجهت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، رسالة تحذيرية للزوجات بشأن مجموعة من التصرفات التي قد تتسبب في فقدان الزوج الثقة في زوجته، مؤكدة أن الثقة المتبادلة من أهم ركائز استمرار الحياة الزوجية واستقرار الأسرة.

بناء الثقة بين الزوجين

وأوضحت نيفين مختار، خلال استضافتها في برنامج «أنا وهو وهي»، تقديم سارة سامي وشريف بديع وآية شعيب، أن بناء الثقة بين الزوجين يحتاج إلى سنوات طويلة ومواقف متكررة تثبت صدق كل طرف وإخلاصه للآخر، بينما قد يتسبب موقف واحد في انهيار هذه الثقة.

وشبهت الداعية الإسلامية بناء الثقة بتشييد عمارة مكونة من 20 طابقًا، تستغرق سنوات في البناء والتشطيب، لكنها قد تنهار في لحظة واحدة، قائلة: «البناء صعب والهدم سهل».

حالة من الاطمئنان والأمان

وأشارت إلى أن الزوج والزوجة يختبر كل منهما الآخر على مدار سنوات، حتى تتكون بينهما حالة من الاطمئنان والأمان، لكن بعض التصرفات قد تهز هذه العلاقة وتدمر ما تم بناؤه على مدار سنوات.

وشددت نيفين مختار على أن الحفاظ على الثقة مسؤولية مشتركة بين الزوجين، وأن من يستطيع صون هذه الثقة والحفاظ عليها يستحق التقدير، لأن فقدانها قد يؤثر بشكل كبير على استقرار العلاقة الزوجية.

الثقة بين الزوجين نيفين مختار الحياة الزوجية

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