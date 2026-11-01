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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دخل مستدام.. برنامج جديد لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال برامج ومبادرات تسعى إلى تحويل المستفيدين من الاعتماد على الدعم النقدي إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتوفير مصادر دخل مستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها.

وفي هذا الإطار، كشفت الدكتورة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية، تفاصيل برنامج «هنا التضامن.. من الدعم إلى التمكين»، الذي يستهدف نشر الوعي بأهمية التمكين الاقتصادي، واستعراض التجارب الناجحة للأسر التي استطاعت الانتقال إلى مرحلة الاعتماد على الذات.

10 خدمات لدعم التمكين الاقتصادي

وأوضحت إنجي اليماني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن البرنامج يستعرض الخدمات المالية وغير المالية التي تقدمها المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تضم نحو 10 خدمات متنوعة، تستهدف توفير فرص حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضافت أن المنظومة تضم 60 شريكًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديم خدمات تتناسب مع قدرات واحتياجات المستفيدين، سواء من خلال التدريب أو التمويل أو التشغيل أو التسويق.

مشروعات كثيفة العمالة لتوفير فرص العمل

وأشارت إلى تنفيذ عدد من المشروعات كثيفة العمالة، من بينها مصنع الملابس الجاهزة بمحافظة الفيوم، بهدف توفير فرص عمل ومساعدة المستفيدين على اكتساب مهارات تتيح لهم الحصول على دخل مستدام، بدلًا من الاعتماد على المساعدات النقدية.

4.7 مليون مستفيد مستهدفون من «تكافل وكرامة»

وكشفت المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية أن البرنامج يستهدف نحو 4.7 مليون فرد من مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، لافتة إلى أن المرأة تمثل نحو 75% من المستفيدين، وهو ما يعكس أهمية تمكينها اقتصاديًا، باعتباره خطوة تنعكس إيجابيًا على الأسرة بأكملها.

إتاحة خدمات بنك ناصر عبر 4700 فرع بريد

وفي سياق توسيع نطاق الاستفادة من خدمات التمكين الاقتصادي، أوضحت اليماني وجود شراكة بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري، تتيح تقديم خدمات البنك من خلال 4700 فرع بريد على مستوى الجمهورية، بما يسهل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية ويوسع قاعدة المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي.

التمكين الاقتصادي برنامج «تكافل وكرامة» الملابس الجاهزة وزارة التضامن

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