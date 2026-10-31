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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا وتعزيز الوعي أولوية لبناء أسرة

مبادرة علشان أولادنا
مبادرة علشان أولادنا
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا يأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أهمية المبادرات التي تستهدف تنمية مهارات المرأة، وإتاحة الفرص أمامها لتسويق منتجاتها الحرفية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتها وتعزيز دورها في المجتمع.

وأضاف محافظ المنيا أن المبادرات التوعوية والصحية تمثل محورًا مهمًا في جهود تنمية الأسرة المصرية، لما لها من دور في تعزيز الوعي المجتمعي، وتحسين جودة الحياة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للمرأة والأسرة، مؤكدًا استمرار التعاون بين مختلف الجهات لدعم المرأة المنياوية وتمكينها من الاستفادة من الفرص المتاحة.

وفي هذا السياق، نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، بإشراف الدكتورة نجاح التلاوي، مقرر الفرع، معرضًا للمنتجات الحرفية واليدوية بمقر الفرع، وذلك في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، وضمن مبادرة «علشان أولادنا»، وتحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وبالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، بحضور أعضاء وعضوات وإداريي الفرع، ومشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بدعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا.

وعلى هامش المعرض، استقبلت سيارة تنظيم الأسرة 12 منتفعة، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، في إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة ومديرية الصحة والسكان، وحرصًا على وصول الخدمات الصحية والتوعوية إلى السيدات.

المنيا محافظ المنيا مبادرة علشان أولادنا

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