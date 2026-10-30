صحة المنيا: تطعيم مليون طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية حتى الآن

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا نجاحها في تطعيم ما يقارب المليون طفل منذ انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية في 25 أكتوبر الجاري، والمقرر أن تستمر فعالياتها على مدار 3 أسابيع متتالية.

و​تأتي هذه الجهود المكثفة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وتواصل الفرق الطبية عملها حتى خلال يوم الجمعة، وتقدم الحملة خدماتها من خلال الفرق الثابتة بمكاتب الصحة، بالإضافة إلى انتشار الفرق المتنقلة بدور العبادة من مساجد وكنائس ومطرانيات، والأندية ومراكز الشباب في مختلف أنحاء المحافظة.

وبدأت التطعيمات اليوم الجمعة من الساعة 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة 5 مساءً في الأماكن المختارة، وحتى انتهاء النوبتجية في مكاتب الصحة والوحدات الصحية ، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة مروة إسماعيل وكيل وزارة الصحة، ومتابعة الدكتورة الشيماء طه وكيل المديرية، وإشراف الدكتور شادي أبو ضيف مدير الطب الوقائي، والدكتورة داليا جابر مسؤول التطعيمات.

​وتقدم مديرية الصحة بالمنيا ، الشكر للمساجد والكنائس والاندية ومراكز الشباب والمنشآت التعليمية وجميع الجهات الشريكة على تعاونهم المثمر وتكاتفهم لإنجاح هذه المهمة الوطنية التي تهدف إلى بناء جيل صحي وآمن.