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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يُصدر حركة تنقلات مُوسعة لرؤساء المراكز والمدن .. تفاصيل

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، القرار رقم 249 لسنة 2026، بشأن حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المراكز والمدن، تستهدف رفع كفاءة الأداء التنفيذي، وتعزيز فاعلية العمل بالإدارة المحلية، وتسريع وتيرة إنجاز الملفات الخدمية بما يلبي احتياجات المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وشملت الحركة تكليف حامد محمد فخري بالقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، وإكرام محمود إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، وعويس قاسم غرياني بالقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ومحمد محمود محمد حسن بالقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز بني مزار، وطه حسين عبد الفتاح بالقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز العدوة.

كما تضمن القرار نقل أحمد خلف عبد العزيز لتولي رئاسة الوحدة المحلية لمركز سمالوط، والدكتور رجب قياتي لتولي رئاسة الوحدة المحلية لمركز مطاي.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز بضرورة إعطاء الأولوية لمطالب المواطنين، والتعامل الجاد مع احتياجاتهم، مع تكثيف الجهود لإنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة، وتبسيط الإجراءات ومتابعة معدلات التنفيذ ميدانيًا، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتحقيق استجابة أسرع لمطالب الأهالي.

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