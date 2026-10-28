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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد كليات التربية النوعية والحاسبات وعلوم الرياضة والتربية و8 برامج دراسية بجامعة المنيا

اعتماد الكليات
اعتماد الكليات
ايمن رياض

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، صدور قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بحصول كليات التربية النوعية، والحاسبات والمعلومات، وعلوم الرياضة، والتربية بالجامعة على الاعتماد المؤسسي، إلى جانب اعتماد 8 برامج بكالوريوس بالأربع كليات ، وشملت البرامج المعتمدة بكلية الحاسبات والمعلومات برنامجي علوم الحاسب ونظم المعلومات، فيما تضمنت البرامج المعتمدة بكلية التربية النوعية برامج تكنولوجيا التعليم، والتربية الموسيقية، والاقتصاد المنزلي، وتكنولوجيا التعليم شعبة معلم الحاسب الآلي، كما تم اعتماد برنامج البكالوريوس في علوم الرياضة الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية، وتضمنت البرامج المعتمدة بكلية التربية برنامج البكالوريوس  في التربية الخاصة


وأكد رئيس الجامعة ، أن هذا الإعتماد يأتي تتويجًا لجهود متكاملة بذلتها الكليات لتطوير المنظومه التعليمية والبحثية، والارتقاء بالأداء المؤسسي والبرامجي، وتوفير بيئة تعليمية تواكب التطورات المتسارعة في مختلف التخصصات، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.


وأوضح أن جامعة المنيا تتبنى استراتيجية متكاملة لضمان الجودة والتحسين المستمر، ترتكز على تطوير العملية التعليمية والأكاديمية، واستيفاء معايير الجودة، وتحديث البرامج الدراسية والتوسع في اعتمادها، إلى جانب تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء الإداري والمؤسسي، وتطبيق معايير الجودة في المستشفيات الجامعية، بما يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان سلامة المرضى.
وأضاف أن الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي لا يمثل نهاية المطاف، وإنما يشكل مسؤولية متجددة تتطلب مواصلة العمل وفق خطط واضحة للتحسين المستمر، وترسيخ ثقافة الجودة باعتبارها ممارسة مؤسسية تشمل جميع عناصر العملية التعليمية، بدءًا من تطوير المناهج وطرق التدريس، مرورًا بالتدريب والتطبيق العملي، وصولًا إلى تعزيز قدرة الخريجين على مواكبة احتياجات سوق العمل ومتطلبات التطور التكنولوجي.

أوضح الدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة ، أن حصول الكليتين على الاعتماد المؤسسي واعتماد البرامج الدراسية جاء ثمرة جهود متكاملة لاستيفاء متطلبات ومعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، شملت تطوير الأداء المؤسسي والأكاديمي، ومراجعة نظم العمل واللوائح والبرامج الدراسية، وتوثيق الممارسات التعليمية والإدارية، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم والتحسين المستمر.

المنيا جامعة المنيا اعتماد الكليات

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