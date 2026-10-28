مصرع صغير تحت عجلات سيارة بمطاي شمال المنيا

لقي صغير يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة، في واقعة مأساوية بمركز مطاي شمال المنيا، بعدما رجع الأب بالسيارة إلى الخلف دون أن ينتبه لوجود نجله خلفها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا بوصول الطفل “ع. إ. ع”، المقيم بإحدى قرى مركز مطاي، إلى المستشفى المركزي جثة هامدة، إثر تعرضه للدهس أسفل عجلات سيارة ملاكي.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء رجوع الأب بالسيارة إلى الخلف، لم ينتبه لوجود نجله خلفها أثناء اللهو، ما أدى إلى دهسه وإصابته إصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

وبسؤال شاهد العيان “ص. ح. م”، 57 عاما، فلاح، مقيم بذات الناحية، أيد مضمون ما توصلت إليه الفحوص بشأن ملابسات الواقعة.

وكشف التقرير الطبي أن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، نتيجة الاصطدام بجسم صلب، فيما أفاد مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات.