تركيب 23 ألف وصلة مياه شرب نقية للأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

أعلنت جمعية الأورمان تركيب 23 ألفا و527 وصلة مياه شرب نقية للأهالي المستحقين والأكثر احتياجاً في مختلف قرى ومدن محافظة المنيا، برعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد عبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن الدولة تكثف جهودها بخطى حثيثة لدعم المواطنين غير القادرين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي ترجمة عملية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 والتي تضع المواطن المصري والإنسان في قمة أولوياتها التنموية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في مساندة الجهود الحكومية.

وأشار اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إلى أن الجمعية تولى اهتمامًا بالغًا بالأسر الأولى بالرعاية، وتقدم كافة أوجه الدعم اللازم بهدف نقلهم من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

وأوضح "شعبان" أن المبادرة لا تقتصر فقط على تلبية الاحتياجات الأساسية، بل تستهدف بالدرجة الأولى توفير بيئة آمنة وصحية لغير القادرين، وحماية صحتهم وصحة أطفالهم عبر توفير المياه النقية المطابقة للمواصفات الصحية، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

يذكر أن جمعية الأورمان قدمت العديد فى محافظة المنيا من الخدمات الإنسانية للأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، والتي تشمل تسقيف المنازل، وتوفير المساعدات العينية، ودعم المشروعات الصغيرة للتمكين الاقتصادي، إلى جانب الخدمات الطبية من جراحات وعلاج بالمجان.

