بوتين: إنتاج دول بريكس خلال 5 سنوات تجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه انتهى الزمن الذي كانت فيه الدول الغربية تحدد مصير الدول الأخرى، وأن العالم متعدد الأقطاب يتحول إلى حقيقة واقعة وهذا اتجاه لا رجعة فيه.

وأوضح أن إنتاج دول بريكس خلال 5 سنوات تجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأن الرسوم الجمركية والعقوبات غير المشروعة أدوات للاستعمار الجديد.



ولفت إلى أن أفريقيا تتبوأ مكانة كبيرة بوصفها مركزا للاقتصاد الدولي،وأن العلاقات الروسية الأفريقية تقوم على مبدأ الصداقة والتعاون، وأن روسيا دعمت أفريقيا في التخلص من الاستعمار.

وأوضح بوتين، خلال كلمته بأعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة، أن هناك 40 دولة مستعدة لتوسيع التعاون في مجال الأمن الغذائي في أفريقيا، وصدرنا 13 مليون طن من المواد الغذائية إلى أفريقيا.



وتابع أننا نعمل على تعزيز التعاون الروسي الأفريقي لتأمين المشروعات المشتركة،وأن أحد أهداف التعاون الروسي الأفريقي توفير المياه النظيفة باستخدام التكنولوجيا، وأن الشركات الروسية تنشئ محطات للطاقة في مناطق نائية بأفريقيا.



وأوضح أن تطوير البنية التحتية للطاقة في أفريقيا أمر بالغ الأهمية، ويجب ضمان حصول الدول الأفريقية على الطاقة بأسعار منخفضة،وأن روسيا تمتلك التكنولوجيا اللازمة لمساعدة أفريقيا في الحصول على الطاقة.