قمة مصرية روسية مساء اليوم بين الرئيسين السيسي وبوتين بقصر الكريملين

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يعقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات مساء اليوم بقصر الكريملين بموسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وتبدأ المباحثات بجلسة ثنائية بين الرئيسين تعقبها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، وذلك على هامش أعمال قمة روسيا أفريقيا الثالثة، التي تعقد غدا بقصر الكريملين .

وعقب القمة المصرية الروسية، يشارك الرئيس السيسي في حفل الاستقبال الذي يقيمه الرئيس بوتين على رؤساء دول ووفود البلدان الأفريقية المشاركة في القمة الروسية الأفريقية .

ويبدأ الرئيس السيسي نشاطه غدا في العاصمة الروسية بلقاء في مقر اقامته مع مدير عام الهيئة الدولية للطاقة النووية الروسية روز اتوم، المنفذة لمشروع الضبعة للطاقة النووية.

ويتوجه الرئيس السيسي بعدها إلى قصر الكريملين لحضور الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية حيث يلقي كلمة مصر امام القمة.

ويشارك الرئيس السيسي في الجلسة العامة الثانية للقمة والتي تعقد على غداء عمل، قبل ان تختتم القمة أعمالها.