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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

وظائف مترو الإسكندرية 2026| تعرف على الشروط وطريقة التقديم

مترو الإسكندرية
مترو الإسكندرية
خالد يوسف

تزامناً مع الطفرة التنموية الهائلة التي تشهدها البنية التحتية لقطاع النقل الجماعي الحديث في مصر، أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» –المسؤولة عن تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق– عن فتح باب التعيينات الرسمية بمشروع "مترو الإسكندرية الجديد"، حيث تستهدف المبادرة استقطاب الكوادر الشبابية الواعدة من أصحاب المؤهلات الفنية والهندسية، لتوفير فرص عمل مستقرة تدعم مسيرة التحديث القومية وتلبي معايير الجودة العالمية في التشغيل والتحكم.
 

الوظائف المتاحة في مشروع مترو الإسكندرية الجديد

تتعلق فرص العمل المعلنة بمشروع مترو أبو قير، الذي يستهدف تطوير منظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية، وتشمل وظيفتين رئيسيتين:

سائق مترو

1. سائق مترو: للعمل ضمن منظومة تشغيل مترو الإسكندرية الجديد.

2. مشغل نظم تحكم: لمتابعة أنظمة التحكم والمساهمة في تنفيذ مهام التشغيل وفقًا لطبيعة الوظيفة.

المؤهلات والتخصصات المطلوبة لوظائف مترو الإسكندرية

تستهدف الوظائف المعلنة الحاصلين على مؤهلات فنية وهندسية تتناسب مع طبيعة العمل، وتشمل التخصصات الواردة في الإعلان:

الوظائف المتاحة في مشروع مترو الإسكندرية

1. الدبلومات الفنية المناسبة لطبيعة الوظيفة.

2. الهندسة الإلكترونية.

3. الهندسة الكهربائية.

4. الهندسة الميكانيكية.

5. هندسة الاتصالات.

شروط التقديم على وظائف مترو الإسكندرية 2026

تتطلب الوظائف الجديدة توافر مجموعة من المهارات والقدرات التي تتناسب مع طبيعة العمل داخل منظومة تشغيل المترو، ومن أبرزها:

شروط التقديم على وظائف مترو الإسكندرية 

1. امتلاك معرفة فنية مناسبة لمهام الوظيفة.

2. القدرة على العمل في بيئة تشغيلية تتطلب التركيز والدقة.

3. الاستعداد للعمل بنظام الورديات وفقًا لاحتياجات التشغيل.

4. الالتزام بإجراءات السلامة المهنية ومعايير التشغيل المعتمدة.

5. توافر الخبرة العملية المطلوبة، والتي تتراوح بين صفر و5 سنوات بحسب الوظيفة وشروطها.
 

قبول الخريجين الجدد في وظائف مترو الإسكندرية

تتيح بعض الوظائف المعلنة فرصة التقديم للخريجين الجدد، إذ تبدأ سنوات الخبرة المطلوبة من صفر عام لبعض التخصصات، وفقًا للشروط المحددة لكل وظيفة.

فرصة التقديم للخريجين الجدد

وفي المقابل، قد تمثل الخبرة السابقة في السكك الحديدية أو مترو الأنفاق أو قطاعات النقل ميزة إضافية للمتقدمين، خاصة في الوظائف المرتبطة بالتشغيل والأنظمة الفنية، ولذلك، ينبغي للخريجين الجدد التأكد من أن الوظيفة المستهدفة لا تشترط خبرة سابقة، ومراجعة المؤهلات والمهارات المطلوبة قبل التقديم.
 

كيفية التقديم على وظائف مترو الإسكندرية

ينبغي للراغبين في الالتحاق بالوظائف متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، للتعرف على آلية إرسال طلبات التوظيف والمستندات المطلوبة ومواعيد استقبال الطلبات. 

مترو الإسكندرية

ولم تتضمن البيانات المتاحة تفاصيل مؤكدة بشأن رابط التقديم المباشر أو الموعد النهائي لإرسال الطلبات.

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