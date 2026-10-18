تعديل مرتقب.. مواعيد المترو والقطار الكهربائي الخفيف قبل تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تفصلنا أيام قليلة عن تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، لذا يتساءل ملايين المواطنين عن مواعيد التشغيل الرسمية للمترو والقطار الكهربائي، حيث يأتي هذا الاهتمام الواسع نظراً لأن تأخير الساعة سيؤثر بشكل مباشر على حركة التنقل اليومية للعمل والدراسة، ما يفرض ضرورة معرفة مواقيت انطلاق أول وآخر قطار بدقة تامة، تسعى وزارة النقل لتنظيم جداول التشغيل بمرونة فائقة لتفادي أي تكدث أو تأخير، وضمان انسيابية حركة الركاب بكل سلاسة وأمان.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

من المقرر أن يتم تطبيق التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، مع تأخير الساعة 60 دقيقة، وفقًا للقانون المنظم للعمل بالتوقيت الصيفي.

التوقيت الشتوي

مواعيد أول وآخر قطارات مترو الأنفاق

تأتي مواعيد تشغيل مترو الأنفاق على النحو التالي، وفقًا للتفاصيل المنشورة:

- أول قطار بالخطين الأول والثاني: الساعة 5:15 صباحًا.

- أول قطار بالخط الثالث: من محطة عدلي منصور الساعة 5:15 صباحًا، ومن محطة عدلي منصور إلى محور روض الفرج الساعة 5:20 صباحًا.

مترو الأنفاق

- آخر قطار في اتجاه المرج الجديدة وحلوان: الساعة 11:40 مساءً.

- آخر قطار في اتجاه شبرا: الساعة 11:55 مساءً.

- آخر قطار في اتجاه المنيب: الساعة 12:05 صباحًا.

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT

تشمل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف ما يلي:

القطار الكهربائي الخفيف

مواعيد أول القطارات

- من محطة عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة: الساعة 6 صباحًا.

- من محطة بدر إلى محطة عدلي منصور: الساعة 6:01 صباحًا.

مواعيد آخر القطارات

من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة: الساعة 10:15 مساءً.

من عدلي منصور إلى بدر: الساعة 10:45 مساءً.

من بدر إلى عدلي منصور: الساعة 10:36 مساءً.

تشغيل الأتوبيس الترددي BRT

في سياق متصل، بدأ تشغيل الأتوبيسات الترددية مباشرة من محطة الإسكندرية الزراعي في اتجاه محطة صن كابيتال والعكس، اعتبارًا من صباح الخميس 8 أكتوبر 2026، ضمن التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى.

الأتوبيس الترددي BRT

ويبلغ زمن التقاطر بين كل أتوبيس والذي يليه نحو 10 دقائق، مع إلغاء الانتظار بمحطة الجولف، بهدف تيسير حركة الركاب وتحسين خدمات النقل الجماعي .