مواعيد المترو والقطار الكهربائي بعد التوقيت الشتوي 2026.. آخر قطار الساعة كام؟

تتصدر مواعيد المترو الجديدة اهتمامات المواطنين مع اقتراب تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر، والمقرر أن يبدأ يوم الجمعة 30 أكتوبر، بالتزامن مع تغيير الساعة وتأخيرها 60 دقيقة. ويحرص ملايين الركاب على معرفة مواعيد أول وآخر القطارات لتجنب التأخر عن العمل والدراسة وتنظيم رحلاتهم اليومية داخل القاهرة الكبرى والمدن الجديدة.

وتشمل جداول التشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، إلى جانب مواعيد الربط بين الخطوط والمحطات المختلفة، وهي تفاصيل مهمة للركاب الذين يعتمدون على أكثر من وسيلة نقل خلال الرحلة الواحدة.





مواعيد المترو الجديدة بعد تغيير الساعة

تأتي مواعيد المترو الجديدة ضمن المعلومات الخدمية التي يحتاج إليها الركاب قبل بدء التوقيت الشتوي، خاصة أن تغيير الساعة قد يؤثر على طريقة حساب المواعيد اليومية والتخطيط للرحلات.

وبحسب جدول التشغيل الوارد، تشمل المواعيد أول وآخر القطارات من المحطات النهائية، فضلًا عن مواعيد الربط بين الخطوط، وذلك على النحو التالي.

مواعيد أول قطار بالمترو

تبدأ رحلات مترو الأنفاق من المحطات النهائية وفق المواعيد التالية:

الخط الأول والثاني: قيام أول قطار من المحطات النهائية، وهي حلوان والمرج الجديدة وشبرا والمنيب، في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

الخط الثالث: قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

اتجاه محور روض الفرج: قيام أول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 5:20 صباحًا.

اتجاه عدلي منصور: قيام أول قطار من محور روض الفرج في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

وتساعد معرفة مواعيد أول القطارات الركاب على تحديد موعد مغادرة المنزل، خصوصًا العاملين والطلاب الذين يعتمدون على المترو للوصول إلى وجهاتهم في الساعات الأولى من الصباح.



مواعيد آخر قطارات المترو

تكتسب مواعيد آخر القطارات أهمية خاصة مع اقتراب تطبيق التوقيت الشتوي، لا سيما بالنسبة للركاب الذين يعتمدون على المترو في العودة من العمل أو الدراسة خلال ساعات المساء.

وتشمل مواعيد آخر القطارات الواردة في جدول التشغيل ما يلي:

المرج الجديدة وحلوان: الساعة 11:40 مساءً.

شبرا: الساعة 11:55 مساءً.

المنيب: الساعة 12:05 صباحًا.

من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة: الساعة 11:33 مساءً.

من عدلي منصور إلى محور روض الفرج: الساعة 11:29 مساءً.

من محور روض الفرج إلى عدلي منصور: الساعة 11:55 مساءً.

من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور: الساعة 11:52 مساءً.

ويُنصح الركاب بمراجعة مواعيد آخر القطارات قبل التحرك، مع مراعاة محطة الانطلاق والوجهة النهائية، لتجنب الوصول بعد مغادرة القطار المطلوب.

مواعيد تقابل وربط خطوط المترو

تتضمن مواعيد المترو الجديدة أيضًا مواعيد تقابل آخر القطارات وإنهاء الربط بين بعض الخطوط، وهو ما يهم الركاب الذين ينتقلون بين أكثر من خط للوصول إلى وجهاتهم.

وجاءت مواعيد الربط وفق البيانات الواردة كما يلي:

محطة السادات: تتقابل آخر قطارات الخطين الأول والثاني في تمام الساعة 12:25 صباحًا.

محطة ناصر: ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث في تمام الساعة 12:00 صباحًا.

محطة العتبة: ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث في تمام الساعة 12:00 صباحًا.

محطة جامعة القاهرة: ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث في تمام الساعة 11:45 مساءً.

وتساعد هذه المواعيد على تنظيم الرحلات التي تتطلب الانتقال بين الخطوط، لكن من الضروري مراعاة توقيت الوصول إلى محطة التحويل، إذ لا يكفي معرفة موعد آخر قطار من المحطة النهائية وحده لضمان استكمال الرحلة.



مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT

لا تقتصر مواعيد المترو الجديدة على خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، بل تشمل أيضًا القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي يربط محطة عدلي منصور بعدد من المناطق والمدن الجديدة.

وتأتي معرفة مواعيد القطار الكهربائي ضمن الاستعدادات المهمة لتغيير الساعة، خاصة بالنسبة للركاب الذين يعتمدون عليه في التنقل اليومي أو يستخدمونه ضمن رحلة تجمع بين أكثر من وسيلة نقل.

مواعيد أول قطارات LRT

وفق جدول التشغيل الوارد، تبدأ رحلات القطار الكهربائي الخفيف في المواعيد التالية:

من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة: الساعة 6:00 صباحًا.

من الفنون والثقافة إلى عدلي منصور: الساعة 6:04 صباحًا.

من العبور الجديدة «المعرفة» إلى بدر: الساعة 6:48 صباحًا.

من بدر إلى العبور الجديدة «المعرفة»: الساعة 6:34 صباحًا.

من بدر إلى عدلي منصور: الساعة 6:01 صباحًا.

كما يتضمن الجدول قيام قطارين مباشرين من عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة في الموعدين التاليين:

الساعة 7:30 صباحًا.

الساعة 8:00 صباحًا.

وتساعد هذه المواعيد الركاب على اختيار الرحلة المناسبة، خاصة خلال ساعات الذروة الصباحية، مع ضرورة التحقق من أي تحديثات تشغيلية قبل السفر.

مواعيد آخر قطارات القطار الكهربائي الخفيف

تتضمن جداول تشغيل LRT مواعيد محددة لآخر القطارات، بما يساعد الركاب على التخطيط للعودة وتجنب فوات الرحلات المسائية.

وتأتي المواعيد الواردة كما يلي:

من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة أو العكس: الساعة 10:15 مساءً.

من عدلي منصور إلى بدر: الساعة 10:45 مساءً.

من بدر إلى عدلي منصور: الساعة 10:36 مساءً.

من الفنون والثقافة إلى بدر: الساعة 10:45 مساءً.

من العبور الجديدة «المعرفة» إلى بدر: الساعة 10:39 مساءً.

وينبغي للركاب الانتباه إلى اختلاف مواعيد آخر القطارات بحسب اتجاه الرحلة، وعدم الاعتماد على موعد واحد لجميع المسارات، خصوصًا عند الانتقال بين القطار الكهربائي ومترو الأنفاق.



موعد بدء التوقيت الشتوي 2026

يبدأ التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر.

وبحسب القواعد المنظمة لتغيير الساعة، يتم تأخير الوقت 60 دقيقة عند منتصف الليل، بحيث تتحول الساعة من 12:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً.

ويحتاج الركاب إلى الانتباه إلى هذا التغيير عند ضبط الساعات والمنبهات والتخطيط للرحلات، خاصة عند استخدام أكثر من خط أو وسيلة نقل خلال الرحلة الواحدة.

كما يُفضل التأكد من إعدادات الهواتف والأجهزة الإلكترونية، لأن الأجهزة التي لا تحدث الوقت تلقائيًا قد تعرض توقيتًا غير صحيح، وهو ما قد يؤدي إلى ارتباك في حساب موعد مغادرة المنزل أو الوصول إلى المحطة.

نصائح مهمة قبل استخدام المترو والقطار الكهربائي

لتجنب فوات القطارات بعد بدء التوقيت الشتوي، يُنصح الركاب باتباع مجموعة من الخطوات العملية:

مراجعة مواعيد أول وآخر قطار قبل التوجه إلى المحطة. التأكد من مواعيد الربط بين خطوط المترو عند الحاجة إلى تغيير الخط. ضبط المنبهات والهواتف وفق التوقيت الرسمي الجديد. مراجعة مواعيد قطارات LRT بحسب محطة الانطلاق والوجهة. الوصول إلى المحطة قبل موعد آخر قطار بوقت مناسب. متابعة أي تحديثات رسمية بشأن جداول التشغيل. مراجعة مواعيد الرحلات عند الجمع بين المترو والقطار الكهربائي ووسائل النقل الأخرى.

وتظل مواعيد المترو الجديدة من أبرز البيانات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنون مع اقتراب التوقيت الشتوي، نظرًا إلى ارتباطها بمواعيد العمل والدراسة والرحلات اليومية، وتساعد مراجعة مواعيد الانطلاق والربط بين الخطوط على تقليل احتمالات التأخير، خصوصًا خلال الساعات الأخيرة من التشغيل.