رسميُا.. مواعيد المترو الجديدة والقطار الكهربائي بعد التوقيت الشتوي 2026

تتصدر مواعيد المترو الجديدة قائمة الموضوعات الخدمية التي تحظى باهتمام المواطنين، بالتزامن مع قرب تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر رسميًا، والمقرر أن يبدأ يوم الجمعة 30 أكتوبر، خاصة أن مترو الأنفاق يمثل إحدى أهم وسائل النقل داخل القاهرة الكبرى، ويعتمد عليه ملايين الركاب يوميًا في التنقل بين مناطق العاصمة ومقار العمل والدراسة والمنازل.

وتزداد أهمية معرفة مواعيد المترو الجديدة مع تغيير التوقيت الرسمي، لتجنب التأخر عن مواعيد العمل والدراسة والارتباطات اليومية، بالتزامن مع استمرار تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT وفق جداول التشغيل المحددة.

مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة

تشمل مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي مواعيد قيام أول وآخر القطارات من المحطات النهائية، إلى جانب مواعيد الربط بين الخطوط المختلفة، بما يساعد الركاب على تنظيم رحلاتهم وتحديد الوقت المناسب للوصول إلى المحطات.

مواعيد أول قطار بالمترو

تأتي مواعيد قيام أول قطار من المحطات المختلفة على النحو التالي:

الخط الأول والثاني: قيام أول قطار من المحطات النهائية للخطين، وهي حلوان والمرج الجديدة وشبرا والمنيب، في تمام 5:15 صباحًا.

الخط الثالث: قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس في تمام 5:15 صباحًا.

قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج في تمام 5:20 صباحًا.

قيام أول قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور في تمام 5:15 صباحًا.

مواعيد آخر قطارات المترو

وتشمل مواعيد المترو الجديدة لآخر قطارات الخطوط والمحطات النهائية ما يلي:

آخر قطار من المرج الجديدة وحلوان: الساعة 11:40 مساءً.

آخر قطار من شبرا: الساعة 11:55 مساءً.

آخر قطار من المنيب: الساعة 12:05 صباحًا.

آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة: الساعة 11:33 مساءً.

آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج: الساعة 11:29 مساءً.

آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور: الساعة 11:55 مساءً.

آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور: الساعة 11:52 مساءً.

مواعيد تقابل وربط خطوط المترو

وتتضمن جداول التشغيل أيضًا مواعيد محددة لتقابل القطارات وإنهاء الربط بين الخطوط، وهي مواعيد مهمة للركاب الذين يعتمدون على الانتقال بين أكثر من خط خلال الرحلة الواحدة.

وتأتي مواعيد الربط على النحو التالي:

تتقابل آخر قطارات الخطين الأول والثاني بمحطة السادات في تمام 12:25 صباحًا.

ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة ناصر، وبين الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة، في تمام 12:00 صباحًا.

ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة في تمام 11:45 مساءً.



مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT

ولا تقتصر مواعيد المترو الجديدة على خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، وإنما تشمل كذلك مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي يربط محطة عدلي منصور بعدد من المناطق والمدن الجديدة.

مواعيد أول قطارات LRT

تبدأ رحلات القطار الكهربائي الخفيف وفق المواعيد التالية:

أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة: الساعة 6:00 صباحًا.

أول قطار من الفنون والثقافة في اتجاه عدلي منصور: الساعة 6:04 صباحًا.

أول قطار من العبور الجديدة «المعرفة» في اتجاه بدر: الساعة 6:48 صباحًا.

أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة «المعرفة»: الساعة 6:34 صباحًا.

أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور: الساعة 6:01 صباحًا.

كما يتضمن جدول التشغيل قيام قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة في موعدين صباحيين:

7:30 صباحًا.

8:00 صباحًا.

مواعيد آخر قطارات LRT

أما مواعيد آخر قطارات القطار الكهربائي الخفيف، فتأتي على النحو التالي:

آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس: الساعة 10:15 مساءً.

آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه بدر: الساعة 10:45 مساءً.

آخر قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور: الساعة 10:36 مساءً.

آخر قطار من الفنون والثقافة في اتجاه بدر: الساعة 10:45 مساءً.

آخر قطار من العبور الجديدة «المعرفة» في اتجاه بدر: الساعة 10:39 مساءً.



التوقيت الشتوي وتغيير مواعيد المترو

ويأتي تطبيق مواعيد المترو الجديدة بالتزامن مع بدء التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر.

وبحسب قواعد تغيير الساعة، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، بحيث تتحول الساعة من 12:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً.

ويحتاج الركاب إلى الانتباه لهذا التغيير عند التخطيط لرحلاتهم، خاصة أن تعديل الساعة قد يؤثر على مواعيد الوصول إلى المحطات والربط بين خطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف.

نصائح للركاب قبل تطبيق المواعيد الجديدة

ومع بدء العمل بالتوقيت الشتوي، يفضل لركاب المترو والـLRT الالتزام بعدد من الإجراءات لتجنب فوات الرحلات، ومنها:

مراجعة مواعيد أول وآخر قطار قبل التوجه إلى المحطة.

الانتباه إلى مواعيد آخر قطارات الربط بين الخطوط.

مراعاة تغيير الساعة عند ضبط المنبهات ومواعيد العمل.

التأكد من مواعيد الرحلات عند استخدام أكثر من خط خلال الرحلة الواحدة.

الوصول إلى المحطة قبل موعد آخر قطار بوقت مناسب لتجنب فوات الرحلة.

متابعة أي تحديثات جديدة بشأن جداول التشغيل أو مواعيد القطارات.

وتظل مواعيد المترو الجديدة من البيانات الخدمية المهمة التي يحتاج إليها الركاب مع اقتراب تطبيق التوقيت الشتوي، خاصة بالنسبة للرحلات اليومية المرتبطة بالعمل والدراسة، وكذلك المواطنين الذين يستخدمون أكثر من وسيلة نقل للوصول إلى وجهاتهم.