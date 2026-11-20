تُجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، تحقيقات مكثفة للوقوف على ملابسات واقعة وفاة طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، وذلك بقرية ميت برة التابعة لدائرة مركز شرطة قويسنا.

​وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بوصول جثمان طالب يبلغ من العمر 15 عام إلى مستشفى قويسنا المركزي، وبمناظرته تبين إصابته بجرح نافذ في منطقة البطن، أودى بحياته.

​وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث المركز إلى موقع البلاغ؛ لإجراء المعاينة اللازمة، وسماع أقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، للوقوف على أسباب الحادث وتحديد هوية مرتكبيه تمهيدًا لضبطهم.

​تم إيداع الجثمان مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، فيما تولت النيابة التحقيق؛ حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان السبب الدقيق للوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.