​شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، اليوم، حملات تفتيشية موسعة استهدفت الأسواق والمخازن بمركزي السادات والشهداء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، وتعليمات المحاسب أسامة مصطفى عز الدين وكيل وزارة التموين، بتكثيف الرقابة والتصدي الحاسم للغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

​وأسفرت الحملة في نطاق مركز السادات عن ضبط كميات ضخمة من مستلزمات الإنتاج الزراعي والسلع الغذائية المخالفة، شملت التحفظ على نحو 102 طن من الأسمدة الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر، و80 شيكارة من سماد نترات النشادر مجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط 560 كيلوجراماً من التوابل غير المدون عليها أي بيانات داخل أحد المنشآت، فضلاً عن مصادرة كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية شملت عبوات حلاوة طحينية وعسل أبيض ومقرمشات.

​وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الرقابية بـ مركز الشهداء من إحباط محاولة للاتجار في السلع الاستراتيجية المدعمة، حيث جرى تحرير محضر جنح ضد أحد المخالفين لتجميعه 18 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم والمخصص للمخابز البلدية، بالمخالفة للقرارات الوزارية المنظمة.

​تم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بالوقائع، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.