ألقى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني خلالها بعض الأمور الخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، كما منح اللاعبين تعليمات خاصة تتعلق بأدوار كل لاعب في الملعب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة باستاد خالد بشارة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.