خاض خماسي حراسة مرمى الزمالك، مهدي سليمان، ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز تدريبات قوية تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري.

ومنح أيمن طاهر الحراس تعليمات خاصة قبل بدء الفقرة الفنية، وبعدها ركز مدرب الحراس على تدريبات سرعة رد الفعل والتسديدات من مسافات متنوعة، بجانب كيفية التعامل مع الكرات العرضية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة باستاد خالد بشارة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.