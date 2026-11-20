أكد الدكتور محمد قباطي وزير يمني سابق، أن المواجهة العسكرية مع جماعة الحوثيين في اليمن تتجه نحو حرب استنزاف طويلة الأمد، في ظل ارتباط تطورات الميدان اليمني بمسار المواجهة الإقليمية والدولية مع إيران، مشيرًا إلى أن استمرار التصعيد مرهون بحدوث اختراق على المستوى الدولي.

وأوضح قباطي، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحرب الدائرة في اليمن ترتبط بشكل مباشر بالصراع مع إيران، وبالمواجهات الإقليمية التي تقودها طهران، وفق تقديره، وتأثيراتها على أمن اليمن وحلفاء المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن المواجهة الحالية قد تستمر لفترة طويلة، في ظل ما وصفه بوجود مئات الضباط الإيرانيين داخل اليمن، مستندًا إلى تقارير استخباراتية أمريكية وتقارير إعلامية، من بينها شبكة «CNN»، قال إنها تشير إلى دورهم في قيادة المعارك وتوجيه الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف العمق السعودي والمنشآت المدنية.

وأشار الوزير اليمني السابق إلى أن المملكة العربية السعودية وحلفاءها باتوا يتعاملون مع احتمالات امتداد المواجهة لفترة طويلة، لحين حدوث تطور يغير مسار الصراع، لافتًا إلى أن السيطرة على مضيق باب المندب تمثل أحد المحاور الأساسية للتنافس الإقليمي.

وأكد قباطي أن إيران تسعى إلى بسط نفوذها على مضيق باب المندب، وهو ما يجعل المواجهة في اليمن مرتبطة بحسابات أوسع تتعلق بموازين القوى والأمن الإقليمي والممرات البحرية الاستراتيجية.