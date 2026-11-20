قال الدكتور فيصل العواضي، مستشار وزير الإعلام اليمني، إن جماعة الحوثي تواصل استهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية واليمن، موضحًا أن الميليشيا كلما اقتربت نهايتها فقدت صبرها وصوابها، وزادت من وتيرة الهجمات على المنشآت المدنية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ التحالف العربي والحكومة الشرعية لا يزالان ملتزمين بحماية المدنيين، وعدم تحويل المواطنين إلى وقود لحرب الحوثيين، مشيرًا إلى أن قدرات المملكة العربية السعودية تفوق كثيرًا قدرات الميليشيا، وأن أي طائرة مسيرة أو صاروخ يدخل الأجواء السعودية يتم التصدي له مباشرة.

الحكومة الشرعية تواصل الدفاع عن المناطق المحررة

وأكد العواضي أن الحكومة الشرعية تمتلك حاليًا القدرة على الدفاع عن المناطق والمحافظات المحررة، مشددًا على استمرار معركة "فجر اليمن" حتى تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها استعادة العاصمة وإسقاط الانقلاب.

تحركات عسكرية لتعزيز جبهة تعز وفك الحصار

وأشار مستشار وزير الإعلام اليمني إلى أن العمليات العسكرية مستمرة في جبهات الجوف ومأرب، متوقعًا تطهير محافظة الجوف بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، كما لفت إلى استمرار العمليات في البيضاء على حدود أبين ويافع وفي مختلف الاتجاهات.

وأوضح أن هناك استراتيجية لفك الحصار عن تعز، وفي إطارها جرى سحب القوات التي كانت متمركزة في باب المندب وإعادة تموضعها لتعزيز جبهة تعز، معربًا عن توقعه أن تشهد هذه الجبهة نهاية قريبة للحوثيين.

تحركات دولية لتصنيف الحوثيين وتجفيف مواردهم

ولفت العواضي إلى أن الوقائع الميدانية تشير إلى تحقيق تقدمات يومًا بعد آخر، إلى جانب وجود تحركات سياسية واقتصادية ضد الحوثيين بعد تصنيفهم منظمة إرهابية.

وأوضح أن البرلمان العربي يتحرك بالتعاون مع برلمانات العالم لاستكمال تصنيف الجماعة منظمة إرهابية في مختلف الدول، والعمل على تجفيف مواردها الاقتصادية والتضييق على شخصياتها وعلاقاتها، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية للدفاع عن الأمن القومي العربي، وليس اليمن وحده.