شارك محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور التركي، متابعيه مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلالها برفقة حسين السيد، لاعب الأهلي السابق.

محمد صلاح

ونشر محمد صلاح الصور من داخل الطائرة وغرفته الخاصة، حيث ظهر بصحبة حسين السيد في عدد من اللقطات، وهو ما لفت انتباه متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك بعد تعادل منتخب مصر سلبيًا مع مضيفه مالاوي، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب بينجو الوطني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع مالاوي

وبهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى 8 نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، خلف منتخب أنجولا المتصدر برصيد 10 نقاط.

وجاء منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي يوم 24 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويختتم الفراعنة مشوارهم في هذه المرحلة بمواجهة منتخب جنوب السودان يوم 28 مارس المقبل في القاهرة، بينما يلتقي منتخب مالاوي مع أنجولا ضمن منافسات الجولة نفسها.