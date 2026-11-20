قال ماوريسيو بوتشيتينو إن التركيز فقط على المأزق الحالي الذي يمر به مانشستر يونايتد يُعد "خطأً"، وتعهد بـ "تغيير الأمور" داخل النادي.

بدأ بوتشيتينو مهامه كمدير فني لمانشستر يونايتد يوم الأربعاء، بعد أن غادر منصبه كمدير فني للمنتخب الأمريكي، حيث اختتم مسيرته هناك بتحقيق فوز في ربع نهائي دوري أمم "كونكاكاف" أمام هايتي.

وقد أُوكلت إليه مهمة تحسين وضع الفريق الحالي، إذ يحتل يونايتد المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور أول 10 جولات.

ولم يحقق "الشياطين الحمر" سوى فوز واحد في مبارياتهم العشر الأولى في الدوري (تعادلوا في 5 وخسروا 4)، كما أنهم فشلوا في تحقيق أي فوز في ثماني مباريات متتالية بالدوري الممتاز؛ وهي المرة الثانية فقط التي يحدث فيها ذلك، بعد أن تكرر الأمر سابقاً في شهري أبريل ومايو من عام 2025.

وفي تصريحات عبر المنصات الرقمية للنادي، قال بوتشيتينو: "من الخطأ الاكتفاء بالنظر إلى الوضع الحالي؛ علينا بدلاً من ذلك أن نرى الإمكانات التي يمتلكها هذا النادي".

وأضاف: "حان الوقت للتحرك وتغيير الأمور، والسعي للتأثير بشكل إيجابي على كافة الجوانب، لنؤمن حقاً بقدرتنا على استعادة شعور الفوز".

وتابع: "الأهم الآن هو أن نبدأ العمل الجاد لاستعادة ذلك الشعور؛ شعور أن نكون فائزين، وأن نحقق الانتصارات، ونقدم أداءً قوياً. ولا يقتصر الأمر على الحديث عن الفوز فحسب".

وتشير تقارير إلى أن بوتشيتينو سيكون له رأي في أي تحركات يقوم بها النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، لكن أمامه أكثر من شهر قبل أن يتمكن من تعزيز صفوف فريقه بلاعبين جدد.

ويخوض مانشستر يونايتد 10 مباريات قبل نهاية العام الجاري، ويبدو المدرب الأرجنتيني عازماً على استخراج أفضل ما لدى اللاعبين المتاحين حالياً في قائمته. وأضاف بوتشيتينو: "أفضل ما يمكننا طلبه هو امتلاك هؤلاء اللاعبين، وعلينا أن نُظهر لهم محبتنا وتقديرنا".

وتابع: "علينا دعم اللاعبين وتوفير كافة الأدوات التي تساعدهم على تقديم أفضل أداء ممكن".

"إنها مسؤوليتنا الآن أن نبدأ العمل، ونمنحهم الفرصة لترجمة مواهبهم بالكامل على أرض الملعب".

سيصبح بوتشيتينو أول مدير فني في تاريخ مانشستر يونايتد يخوض مباراته الأولى في الدوري أمام الغريم التقليدي، ليفربول.

وقال: "سنذهب إلى هناك، إلى ملعب أنفيلد، بعقلية الفوز، وبشجاعة تليق باسم مانشستر يونايتد".

"علينا أن نتحلى بالشجاعة، وأن نفرض أسلوبنا في اللعب، ونخوض المباراة دون أي خوف، لنواجه فريقاً قوياً للغاية مثل ليفربول".