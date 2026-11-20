نجح فريق صيانة الشبكات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، في الانتهاء من أعمال إصلاح كسر بخط مياه شرب بلاستيك قطر ١٤ بوصة، المغذي لقرى إبشان وأبو بدوي والجزار والهمة بمركز بيلا.

يأتي ذلك في إطار جهود الشركة المستمرة للتعامل الفوري مع الأعطال الطارئة والحفاظ على انتظام واستمرارية وصول مياه الشرب للمواطنين.

ومن جانبه، أكد اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع الأعطال الطارئة تأتي على رأس أولويات العمل بالشركة

وشدد رئيس الشركة، على أهمية جاهزية فرق الصيانة والشبكات، وسرعة إنجاز أعمال الإصلاح وفق الأصول الفنية المتبعة، بما يضمن استمرارية خدمات مياه الشرب والحد من أي تأثير على المواطنين.