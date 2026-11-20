يتعرض سعر الذهب في مصر لحالة من الخسائر الحادة على مستوى محلات الصاغة المصرية مع أول تعاملات مسائية له اليوم الجمعة 20-11-2026.

نزيف جديد

فقد سعر جرام الذهب أكثر من 25 جنيها جديدة علي الأقل مقارنة بنهاية تعاملات مساء أمس الخميس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5670 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 480 جنيها للشراء و 6422 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 5940 جنيها للشراء و 5887 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5670 جنيها للشراء و 5620 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4860 جنيها للشراء و 4817 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 3780 جنيها للشراء و 3746 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 45.36 ألف جنيه للشراء و 44.96 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 3658 دولار للشراء و 3658 دولار للبيع.ر