شهدت إيطاليا، اليوم الجمعة، يوماً من الشلل الجزئي، مع انطلاق إضراب وطني واسع عطّل المدارس والمستشفيات وحركة النقل المحلي، بينما خرج عمال وطلاب في مسيرات حاشدة بعشرات المدن للمطالبة بزيادة الأجور وخفض تكاليف المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

تحرك نقابي يغطي البلاد من الشمال إلى الجنوب

ودعت إلى الإضراب، الذي يستمر 24 ساعة، أكبر نقابة عمالية في البلاد CGIL، ونظمت مظاهرات في أكثر من 100 مدينة، تمتد من ميلانو وتورينو شمالاً، وصولاً إلى نابولي وباليرمو وروما.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بتجمّد الأجور وغلاء المعيشة، متهمين الحكومة بالتقصير في دعم الخدمات العامة وحماية العمال.

طالب المشاركون برفع الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيف الضرائب، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وإعادة النظر في مخصصات التسلح.

أعلام فلسطين حاضرة

كما رفعت مجموعات داعمة لفلسطين ومناهضة للحرب أعلاماً فلسطينية، احتجاجاً على الحرب في غزة وزيادة الإنفاق العسكري.

وامتد تأثير الإضراب إلى النقل العام والمدارس والمرافق الطبية وخدمات أساسية أخرى في أنحاء البلاد، في تحرك يستهدف السياسات الاجتماعية والاقتصادية لحكومة جورجيا ميلوني.

وجاء الإضراب العمالي متزامناً مع اليوم العالمي لتعبئة الطلاب، الذي شهد دعوات للتظاهر في أكثر من 45 مدينة إيطالية، والتحمت المجموعات الطلابية بالعمال في مطالب موحدة، أبرزها ضخ استثمارات أكبر في التعليم، واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة غلاء المعيشة، وتبني سياسات تحد من اتساع الفجوة وعدم المساواة.

وقال ماوريتسيو لانديني، الأمين العام لـ CGIL، قبيل التجمع المركزي في روما حيث ألقى الخطاب الرئيسي: "نحن بحاجة إلى تغييرات جذرية في النموذج الاجتماعي والاقتصادي".

اضطرابات واسعة وتعزيزات أمنية

وطال الإضراب القطاعين العام والخاص، وتقلصت خدمات النقل العام في عدة مدن، مع اضطرابات متوقعة في المدارس وعدد من المرافق الصحية.

ودفعت السلطات بتعزيزات أمنية إضافية تحسباً لتعدد المظاهرات في المراكز الحضرية الكبرى، وفي المقابل، أُلغيت الإضرابات التي كان مقرراً أن ينفذها عمال النقل الجوي الجمعة، بينما بقيت إضرابات منفصلة لموظفي المطارات مقررة الأحد في مطاري ميلانو والبندقية.

وعززت النقابات الشعبية، وعلى رأسها Cobas، من زخم التعبئة، بتنظيم إضرابات ومسيرات مستقلة بالتوازي مع تحركات CGIL، ما وسّع نطاق الاحتجاج على مستوى البلاد.

ولم تخلُ الاحتجاجات من البُعد السياسي، إذ شارك قادة المعارضة في المظاهرات بمختلف المدن، معلنين دعمهم لمطالب العمال، وموجّهين انتقادات حادة لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في ملفي الأجور والإنفاق الاجتماعي.

وأكد المنظمون أن ما يجمع العمال والطلاب هو المطالبة بسياسات تضع الوظائف والخدمات العامة ومستوى المعيشة في صدارة أولويات الحكومة، فيما حمل كثير من المتظاهرين لافتات تدعو إلى السلام وزيادة الاستثمار في الرعاية الاجتماعية والمدارس والرعاية الصحية.