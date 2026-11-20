أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لقاءً مسجلاً مع الطفل «آدم وحيد» البالغ من العمر 9 سنوات.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، وفي إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز وحماية حقوق الطفل وترسيخ مشاركته الفاعلة في القضايا التي تمس حياته ومستقبله.

الأطفال يسألون.. والمسئولون يجيبون

وجاء اللقاء بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ضمن سلسلة اللقاءات التي يحاور فيها الأطفال عدداً من المسئولين المصريين، تحت عنوان «الأطفال يسألون.. والمسئولون يجيبون».

رسالة أطفال مصر: أوقفوا الحروب

وخلال اللقاء، سلّم الطفل المحاور الوزير عبد العاطي رسالة من أطفال مصر إلى العالم، تضمنت الدعوة إلى إنهاء الحروب وتوفير الأمن والأمان للأطفال، وتهيئة الظروف اللازمة لهم لتحقيق تطلعاتهم والمساهمة في صناعة مستقبل أفضل لأوطانهم.

كما طرح الطفل مجموعة من الأسئلة المهمة حول اهتمام مصر بالأطفال، ودور الدبلوماسية في رعاية حقوقهم.

جهود الدولة لحماية الطفل

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي استعرض خلال اللقاء جهود الدولة في دعم حق الطفل في التعليم والرعاية الصحية والحماية.

وأوضح أن دور الدبلوماسية في دعم حقوق الطفل لا يقتصر على العمل متعدد الأطراف في إطار المنظمات الأممية المعنية بقضاياهم، مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وإنما يمتد أيضاً إلى اتخاذ خطوات وقائية من خلال جهود الوساطة والحلول السياسية الرامية إلى منع نشوب الصراعات.

الدور الإنساني المصري

وأشار الوزير إلى الدور المهم لمصر على الصعيد الإنساني، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية واستضافة أعداد متزايدة من اللاجئين وطالبي اللجوء الفارين من ويلات الحرب، بما يُسهم في إرساء السلام وتوفير حياة آمنة للأطفال في مختلف أنحاء العالم.

وذكّر في هذا السياق بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه ضمان حقوق أطفال قطاع غزة والسودان ومختلف مناطق النزاعات في الحياة والتعليم والرعاية الصحية، وتمكينهم من عيش حياة كريمة وآمنة، شأنهم شأن سائر أطفال العالم.

الأطفال هم أمل المستقبل

واختتم الوزير عبد العاطي بالتأكيد على أن الأطفال هم أمل المستقبل وصُنّاع الغد، داعياً أطفال مصر إلى التسلح بالعلم والمعرفة، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يؤهلهم للمساهمة في بناء مستقبل أفضل.