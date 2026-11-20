تابع مرصد الأزهر، ما قام به مستوطنون، من إضرام النيران في أجزاء من مسجد قرية الدحي بمنطقة مرج ابن عامر في الجليل، داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وخطّوا على جدرانه عبارات عنصرية وانتقامية شملت "انتقام" و"انتقام التيفيلين"، في اعتداء جديد يطال المقدسات الإسلامية.

وذكر مرصد الأزهر، أن التسجيلات المصورة التي بثتها القناة 12 العبرية، أظهرت ثلاثة أشخاص ملثمين يحملون مواد قابلة للاشتعال أثناء توجههم نحو المسجد، فيما أعلنت شرطة الاحتلال فتح تحقيق بمشاركة جهاز الأمن العام "الشاباك" دون الكشف عن توقيف أي مشتبه فيهم.

وتابع المرصد: وتتجاوز خطورة هذا الاعتداء حدود الأضرار المادية التي لحقت بالمسجد؛ إذ يمثل استهداف دور العبادة انتهاكًا لحرمتها ومحاولة لبث الخوف والترهيب في نفوس الفلسطينيين، فضلًا عن دلالته على تنامي الاعتداءات ذات الطابع العنصري والانتقامي.

وأكد مرصد الأزهر، لا تبدو هذه الواقعة معزولة عن نمط متكرر من الاعتداءات التي تشهدها المساجد الفلسطينية في الضفة الغربية حيث وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال عام 2026 إحراق مسجد في قرية جيبيا، والاعتداء على مسجدين في قريتي جلجليا والمزرعة النوبانية، إلى جانب استهداف مساجد أخرى بالحرق والتخريب وكتابة الشعارات العنصرية على جدرانها. وتتكرر في هذه الحوادث أساليب الاقتحام الليلي وإضرام النيران وترك عبارات تحمل رسائل تهديد وانتقام، مما يعزز مخاوف السكان على مقدساتهم وممتلكاتهم.

وأشار إلى أنه لا يقتصر استهداف المقدسات الإسلامية على المساجد في القرى والبلدات الفلسطينية، فالمسجد الأقصى المبارك يواجه بدوره انتهاكات متواصلة، في ظل الاقتحامات شبه اليومية التي تنفذها مجموعات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، وما يصاحبها من محاولات لفرض وقائع جديدة داخل باحاته، والتضييق على المصلين والمرابطين، بما يمس حرمة المسجد وهويته الإسلامية ويهدد الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

ويكشف تكرار هذه الجرائم، سواء داخل الأراضي المحتلة عام 1948 أو في الضفة الغربية والقدس عن اتساع نطاق التهديدات التي تواجه المقدسات الفلسطينية، مما يفرض ضرورة عدم الاكتفاء بالإدانة وفتح التحقيقات، والعمل على ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم، والتصدي لخطاب التحريض والعنصرية الذي يهيئ البيئة لارتكاب مثل هذه الاعتداءات.