رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية دولية كاسحة بلغت 162 دولة، القرار السنوي الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ورفض استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد البرلمان العربي، أن هذا التصويت يمثل انتصارًا سياسيًا ودبلوماسيًا جديدًا للحقوق الفلسطينية، ويجسد إجماعًا دوليًا واسعًا على عدالتها وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، اتساقًا مع ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووجوب إنهائه بأسرع ما يمكن.

دعم أممي لولاية وكالة الأونروا

كما رحب البرلمان العربي باعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة ثلاثة قرارات أممية تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، والمستعمرات الإسرائيلية، بما يجدد التأكيد على دعم ولاية الأونروا، وصون حقوق اللاجئين، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض، وعدم شرعية المستعمرات ومخالفتها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالانتقال من مرحلة إصدار القرارات والتعبير عن المواقف إلى اتخاذ خطوات عملية وإجراءات دولية فاعلة وملزمة تضمن تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، وتكفل حماية وكالة الأونروا وضمان استمرار اضطلاعها بمهامها الإنسانية، ووقف الاستيطان والضم والتهجير القسري، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.