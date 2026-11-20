كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على شقيقه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء أمام محل عمله بمحافظة بورسعيد، وإصابته بجروح بالغة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 7 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الضواحي ببورسعيد بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول، مالك كشك مصاب بجروح قطعية متفرقة وبتر بكف اليد، وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزهور، وطرف ثانٍ يضم 5 عاطلين، لأربعة منهم معلومات جنائية.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف بين أحد أفراد الطرف الثاني ومالك الكشك على سعر بعض المنتجات، تطور إلى اعتداء المتهمين على المجني عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابته بالإصابات المشار إليها، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة، وبإرشادهم جرى ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف على سعر المنتجات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.