أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، من بينهم سيدة ورجل مسن، إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وميكروباص بطريق المنصورة – نوسا البحر، في اتجاه ميت خميس، بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم عند منطقة الملف.

انتقل ضباط المباحث و سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وبالفحص تبين إصابة كل من: فاطمة السعيد عبد الرحمن سعفان، 30 عاما ، قرية سنبخت، باشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالحوض.

السعيد السعيد عبد الرحمن سعفان، 72 عاما سنبخت – مركز أجا، باشتباه خلع بالكتف الأيمن.

محمود السعيد السعيد عبد الرحمن سعفان، 39 عاما ، سنبخت – مركز أجا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.