ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، وجاءت بعنوان: "كل معروف صدقة"، مؤكدا أن من أعظم أبواب الخير التي فتحها الإسلام أمام المسلمين صنائع المعروف، التي لا تقتصر على بذل المال أو تقديم المساعدات المادية، وإنما تشمل كل قول طيب وعمل صالح وسلوك نافع يسهم في خدمة الناس وتفريج كروبهم، ويتيح لكل إنسان، مهما اختلفت قدراته وإمكاناته، أن يتقرب إلى الله تعالى بما يستطيع من وجوه البر والإحسان.

وأوضح خطيب الجامع الأزهر، أن النبي بشر بأن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، وذلك في قوله: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"، وهو ما يؤكد أن الخير الحقيقي للإنسان يبدأ من فهم دينه فهما صحيحا، واستيعاب أن رسالة الإسلام تقوم على العقيدة والشريعة والأخلاق والسلوك، وأن مصادرها الأصيلة تتمثل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله بما يثمر عملا صحيحا يرضي الله عز وجل، كما أن التفقه في الدين يقتضي حسن فهم النصوص وإدراك مقاصدها، حتى ينعكس ذلك على سلوك الإنسان وأعماله، قال تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾.

كما أن انشغال الناس بملهيات الدنيا من المال والأولاد والربح الوفير قد يجعل بعضهم يسمع النصوص الشرعية ويفهمها فهما يحتاج إلى المراجعة والتصحيح، إذ قد يكون التصرف صحيحا من وجه، لكنه لا يكون صحيحا في جميع جوانبه، وهو ما يستدعي التثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصد الشريعة قبل الإقدام على الأعمال.

وأكد الدكتور حسن الصغير، أن الحاجة إلى الفقه في الدين ليست مقصورة على الإنسان العادي، بل تشمل المتعلم والعالم وكل من يسعى إلى العمل الصالح، فقد يتعلم الإنسان ويحصل المعرفة، لكنه يظل في حاجة إلى فهم أحكام الشريعة وهدي حتى يحسن الامتثال للأوامر واجتناب النواهي، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾، لأن الرجوع إلى الهدي النبوي والفهم السليم للنصوص هو الطريق إلى استقامة السلوك وصحة العمل.

مفهوم باب المعروف

وأضاف أن النبي وسع مفهوم المعروف، وجعله بابا مفتوحا أمام كل مسلم، فقال: "صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة"، والمعروف هو كل أمر صالح حسن تستحسنه النفوس الطاهرة والطبائع السليمة، ولذلك سمي معروفا، وأنه يشمل الأقوال والأفعال وكل ما يحقق النفع للناس، ويصدق به إيمان العبد بالله تعالى ويتقرب به إليه، مؤكدا أن الحديث يفتح أمام المسلمين آفاقا واسعة للمشاركة في الخير، فلا يحرم أحد من أجر الصدقة مهما كانت إمكاناته.

وأضاف الدكتور حسن الصغير، أن من أهم الضوابط التي ينبغي مراعاتها في صنائع المعروف أن يكون مصدرها حلالا طيبا، فلا يكفي أن يقدم الإنسان المساعدات أو ينشئ المشروعات الخيرية إذا كان المال الذي ينفقه مكتسبا من طريق غير مشروع، فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، مستشهدا بقول النبي: "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل"، وهذا التوجيه النبوي يصحح فهما قد يقع فيه البعض، حين يتصور أن الإنفاق في وجوه الخير يمحو أثر الكسب غير المشروع، أو أن إقامة المشروعات والتصدق على المحتاجين يبرران الحصول على المال من مصادر محرمة.

وحذر من الانشغال بالربح الوفير وتحقيق المكاسب السريعة قد يدفع بعض أصحاب الأعمال والمهن إلى المغالاة في الأسعار والأتعاب، والتضييق على الناس، ثم يتصورون أن التصدق بجزء من هذه الأموال يعد من صنائع المعروف التي تقي مصارع السوء، مؤكدا أن المعروف الحقيقي لا ينفصل عن طيب الكسب ومشروعية مصدر المال ومراعاة أحوال الناس والتيسير عليهم، فالتاجر الذي يراعي ظروف المتعاملين معه ولا يبالغ في الأسعار، والطبيب الذي ييسر على مرضاه، وكل صاحب مهنة يتحرى العدل والرفق في تعامله مع الناس، إنما يقدمون معروفا صالحا يتقربون به إلى الله تعالى.

واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صدقة السر تطفئ غضب الرب"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "أهل المعروف في الدنيا هم أهله في الآخرة"، موضحا أن الصحابة رضي الله عنهم حرصوا على معرفة أبواب الخير التي يستطيعون من خلالها نيل الأجر والثواب، فسألوا النبي حين رأوا أن أصحاب الأموال ينفقون ويتصدقون بما فضل عن حاجتهم، بينما لا يملكون مثل ما يملكه الأغنياء من المال، وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه: "قيل: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، فقال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أليس كان يكون عليه وزر، أو الوزر؟ قالوا: بلى، قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال، يكون له الأجر".

وأكد خطيب الجامع الأزهر أن هذا التوجيه النبوي يقرر أن صنائع المعروف ليست حكرا على الأغنياء وأصحاب الأموال، وإنما هي متاحة لكل مسلم بحسب ما يملك من مال أو علم أو أدب أو قدرة على مساعدة الآخرين، فالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد صدقات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، وحتى قضاء الإنسان حاجته في الحلال يؤجر عليه، إذا التزم بما أحل الله واجتنب ما حرم.

وأشار إلى أن هذه فلسفة إسلامية عظيمة تجعل أبواب الأجر مفتوحة أمام الجميع، وتدعو كل إنسان إلى البحث عما يستطيع تقديمه من خير، والابتعاد عن اللغو وما لا ينفع، وتربية النفس على الإحسان إلى الآخرين وفق حدود الاستطاعة، مبينا أن الإيمان لا يقتصر على العبادات الظاهرة، وإنما يمتد إلى تفاصيل السلوك اليومي والتعامل مع الناس، مستشهدا بقول النبي ﷺ: “الإيمان بضع وسبعون -أو بضع وستون- شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان”.

وأوضح أن إعانة المحتاج صدقة، وإرشاد التائه إلى الطريق صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وكل عمل يرفع الضرر عن الناس أو يحقق لهم النفع يدخل في أبواب المعروف التي حث عليها الإسلام، كما أن صلة الرحم من الأعمال التي جعل الله فيها البركة وزيادة العمر.

وأشار فضيلة الدكتور حسن الصغير إلى أن من صور الفهم الخاطئ للمعروف قصره على الصدقات والمساعدات المقدمة للغرباء أو المحتاجين خارج نطاق الأسرة، في حين قد يكون للإنسان أهل وأقارب وجيران يحتاجون إلى رعايته وإحسانه، ثم ينفق على الآخرين ويظن أنه بذلك يؤدي واجبه في صنائع المعروف.

وأكد أن خير المعروف يبدأ من أقرب الناس إلى الإنسان، وأن الإحسان إلى الأهل ورعايتهم والقيام على شؤونهم من أعظم أبواب البر، قال النبي ﷺ: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي"، مشددا على ضرورة أن يبدأ كل إنسان بنفسه ثم بمن يعول، وألا تشغله المنافسة على متاع الدنيا عن حقوق أهله وأقاربه، لافتا إلى أن كثيرا من صلات الأرحام تقطعت بسبب التنافس والانشغال بالمصالح الدنيوية، رغم أن الأقارب أولى الناس بالبر والإحسان وصنائع المعروف، وأن الإسلام دعا إلى صلتهم والإحسان إليهم وعدم التضييق عليهم أو البخل بحقوقهم، فالمسلم مطالب بأن يجعل المعروف منهجا متكاملا في حياته، يبدأ بأسرته ويمتد إلى مجتمعه، بما يعزز قيم الرحمة والتكافل والتراحم بين الناس.

وفي ختام الخطبة، دعا الدكتور حسن الصغير إلى تصحيح فهمنا لمعاني المعروف والصدقة في ضوء هدي النبي ﷺ ، وعدم قصر أعمال البر على الإنفاق المالي، فكل إنسان يستطيع أن يقدم معروفا بما يمتلكه من مال أو علم أو خلق حسن أو جهد نافع، مع ضرورة تحري الحلال في الكسب والإنفاق، والتيسير على الناس ومراعاة أحوالهم، والبدء بالإحسان إلى الأهل والأقارب وصلة الأرحام، مؤكدا أن أبواب الخير واسعة، وأن كل قول طيب وعمل صالح وإحسان إلى الناس هو صدقة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى.