كشف الإعلامي أمير هشام عن آخر استعدادات النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز المرتقبة في الدوري المصري الممتاز، وموقف عدد من اللاعبين من المشاركة في المباراة، وعلى رأسهم إمام عاشور وعمر الساعي.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، إن مواجهة الأهلي وبيراميدز تحظى باهتمام جماهيري كبير، ليس فقط من جماهير الناديين، ولكن أيضًا من جماهير الزمالك، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري المصري.

وأوضح أن الأهلي يواصل استعداداته بقوة للمباراة، بعدما انضم اللاعبون الدوليون العائدون من صفوف المنتخب المصري الأول والمنتخب الأوليمبي إلى التدريبات، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق يدركون جيدًا أهمية تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على اللقب.

وأضاف أن الخسارة أمام بيراميدز ستجعل الفارق بين الفريقين يصل إلى 7 نقاط، وهو ما سيمثل ضربة قوية لطموحات الأهلي في سباق المنافسة على بطولة الدوري.

وتطرق أمير هشام إلى موقف عمر الساعي، موضحًا أن اللاعب كان يعاني من شعور بالثقل في العضلة الخلفية، وأن موقفه النهائي من المشاركة سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد دور إمام عاشور خلال المباراة.

وأشار إلى أنه في حال عدم جاهزية عمر الساعي بنسبة 100%، ستكون فرص إمام عاشور كبيرة في المشاركة أساسيًا، بينما إذا تأكدت جاهزية الساعي، سيكون الأقرب لشغل مركزه في وسط الملعب، مع احتمالية وجود إمام عاشور على مقاعد البدلاء.

وأضاف أن هناك اتجاهًا داخل الأهلي لضم إمام عاشور إلى قائمة المباراة، بعدما خضع لبرنامج تجهيز خلال الفترة الأخيرة، وسط حالة من الرضا عن المردود الذي يقدمه اللاعب في التدريبات.

وشدد أمير هشام على أن عمر الساعي سيكون العنصر الحاسم في تحديد موقف إمام عاشور من المشاركة بالتشكيل الأساسي.

وفيما يتعلق بقائمة الأهلي، كشف أمير هشام أن الثلاثي أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة ومحمد عبد الله لن يكونوا ضمن قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز.

وعلى الجانب الفني، أكد أمير هشام أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، يولي مواجهة بيراميدز اهتمامًا كبيرًا، ويعقد اجتماعات مكثفة مع الجهاز المعاون ومحلل الأداء، لدراسة المنافس والوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه.

وأوضح أن عموتة يركز بشكل خاص على دراسة أفكار وفلسفة الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، من أجل وضع الخطة المناسبة للتعامل مع المنافس خلال اللقاء المرتقب.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي سيدخل معسكرًا مغلقًا قبل المباراة بـ48 ساعة، في إطار رغبة الجهاز الفني في توفير أكبر قدر من التركيز والاستعداد للمواجهة الحاسمة في سباق الدوري.